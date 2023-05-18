群益證創新數位力破浪前行 台南分公司全新風貌專業服務

群益金鼎證券旗下台南分公司今（18）日舉行新裝開幕茶會，以全新裝潢展現群益金融集團未來以「服務價值」取勝的企圖心。裝潢整體採簡約風格，除了因應疫情影響大幅減少現場看盤區外，更增設會談圓桌的財富管理專區，讓客戶在舒適的環境中進行投資討論，使用群益早安、群益即時推播快報、群益特色一戶通e櫃台等各項群益數位服務工具。

群益金鼎證券旗下台南分公司自1983年開業以來已接近30年，保持著傳統券商的氛圍。然而，隨著電子下單比例逐年攀升及近年來疫情的影響，現場客戶的看盤需求大幅減少。為了因應這些變化，台南分公司決定進行大幅裝潢，將原本占地435坪的空間縮減至226坪。同時，在新裝潢的空間中新增了財富管理專區，為到訪分公司的客戶提供一個舒適的環境，能夠與營業員充分交流並辦理業務。

全新的台南分公司設計，以簡約、專業、大方為主軸，創設VIP會談圓桌，旨在提供專業的投資建議，帶領投資人在瞬息萬變的市場中豐盈獲利。此外，群益金鼎證券透過創新的數位管家、一戶通分戶帳、E櫃台等服務，為投資者提供即時訊息與便利的操作體驗。

群益金鼎證券的數位化布局，並非僅止於此；為了帶領投資人進行精準投資，群益金鼎證券投入大量資源，致力於金融科技的研發與應用，包括人工智能、全自動策略工具等先進技術。

在群益金鼎證券，永續發展已成為核心理念。群益金鼎證券相信，只有通過持續的創新和專業，才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地，並實現永續發展的目標。

群益金鼎證券的優異表現在業界備受矚目，榮獲多項國內外獎項的肯定，包括卓越雜誌2022卓越證券評比非金控類「最佳數位金融服務獎」、2022工商時報《Trust Award》多元信託創新獎「最佳證券商財富管理信託創新獎」優質等大獎，並在群益一戶通榮獲國家品牌玉山獎最佳人氣品牌大獎脫穎而出，這些榮譽證明群益金鼎證券在推動金融創新和數位化方面的領導地位。

這次台南分公司的全新開幕，象徵著群益金鼎證券在未來金融市場的發展藍圖。以投資人的角度看來，群益金鼎證券正以一種全新的方式，引領著台灣金融市場的未來。