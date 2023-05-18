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防疫險再保金額200億元 富邦產險認為獲再保理賠機率高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影

對於防疫險理賠富邦金總經理韓蔚廷今天表示，目前理賠總金額接近900億元，應該不會超過950億元，目前再保金額約200億元，由於富邦當初的理賠採取高標準，必須有用抗病毒藥物才會理賠，因此估計應可望獲得再保公司理賠。

富邦產險去年理賠733億元，合計第一季理賠金額接近900億，去年共虧損400億，加上首季53億元，大約總計防疫險虧損453億元，估計後續應不會再虧損。

富邦產險副總曾義陽指出，居家照顧與住院理賠的部分，在防疫險理賠比重約佔5%至10%，而且因為富邦產險已有要求，有用到抗病毒藥物才會理賠，而且，已向對方說明，當時保戶連住院都不見得能住進去，因此估計可獲得再保公司的認同，爭議金額比率並不大。目前再保金額接近200億， 分別由1家國內，3家國外再保公司承保，包括漢諾威、中再保，以及美商產險公司，都在再保理賠的查核當中，溝通也順暢。

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