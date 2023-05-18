富邦金首季稅後賺139.83億元 每股賺1.13元 金控雙冠王

富邦金控（2881）今（18）日舉行法說會，2023年第1季富邦金控稅後純益139.83億元，每股稅後純益（EPS）1.13元，稅後純益、每股盈餘皆續居金控業之冠。

截至今年3月底富邦金控總資產逾10.6兆元，淨值7,131億元，普通股每股淨值為49.8元，較上季成長31%。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.52%與8.75%。

富邦金控4月27日董事會通過擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發2元，總股利配發率達56.5%，維持穩定平衡的股利政策。

富邦金控4月自結稅後純益78.85億元，累計今年前四月稅後純益218.68億元，每股稅後純益為1.76元，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。

儘管升息效應及資本市場震盪持續，富邦人壽第1季稅後純益72.48億元，居業界第一；初年度保費（FYP） 、總保費（TP）及初年度等價保費（FYPE）均位居業界第二。

富邦人壽持續提升分期繳商品銷售，分期繳銷售占比由18.2%提升至39.2%，健康及傷害險等銷售占比由3.9%提升至8.2%。受惠第1季分期繳商品業績提升，富邦人壽FYPE成長達20.8%，相較業界FYPE負成長6.5%，表現優異，同時帶動FYPE／FYP比率提升至41.6%，新契約價值（VNB） 年增29.9%。富邦人壽銷售以自有通路為主，占FYP逾7成，外部銀行通路占比自16.4%提升至22.6%，亦有顯著提升，銀保通路業界排名穩居第一，並透過加強分期繳商品銷售，提升FYPE業績及占比。

投資組合上，國內股票投資部位占比上升，反映國內股市回升影響及股票配置增加；現金部位仍維持相對較高水位，將視市場變化伺機布局以提升收益，海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。富邦人壽截至3月底總投資資產達4兆7,405億元，受惠整體利息收益增加，經常性投資收益較去年同期成長13.2%，帶動投資報酬率為3.32%，與負債成本相比仍維持正利差。在保費組成調整下，損益兩平點改善。

受惠金融市場回穩及金融資產重分類，第1季富邦人壽金融資產未實現餘額較去年底大幅改善，截至2023年3月底淨值比約8.3%，資本適足率（RBC）近300%。

台北富邦銀行第1季稅後純益69.08億元，單季稅後純益創歷史新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，年成長達60%。4月1日與日盛銀行順利完成合併，分行家數躍居民營銀行第一。受惠存放結構調整及海外放款成長，第1季利息淨收益成長2.7%。由於金融市場相對回穩及疫情解封，帶動財管及信用卡收益增加，手續費淨收益年成長17.4%。整體淨收益年增10.5%，若排除2022年第1季一次性廉價購買利益，淨收益年增達39%。

台北富邦銀行2023年第1季整體放款餘額年成長4.4%，其中個人放款年成長5.7%，企業授信放款年成長3.0%，企業授信主要成長來自外幣，中小企業授信餘額年成長7.3%，動能穩健。整體存款餘額較去年同期成長6.1%，主要來自個金存款增加。外幣放款占比增加及外幣存放比提升，帶動淨利差（NIM）及存放利差分別較上季成長2bps、4bps，受惠台美利差擴大，第一季NIM若包含SWAP收益為1.29%，較去年同期增加25bps。資產品質方面，逾期放款比率0.14%，備抵呆帳覆蓋率931.50%，皆優於產業平均。

富邦產險第1季稅後淨損42.54億元，若排除防疫保單影響，2023年第1季稅後純益為9.7億元，防疫保單自留賠款於3月底仍有準備金餘額23.87億元，預估足以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達126%，自留綜合率87.7%。

富邦金控今日也公布2022年底富邦人壽隱含價值（Embedded Value，簡稱EV），由於2022年受到資本市場震盪影響，使得調整後淨值下降至4,155億元，年減30.3%；有效契約價值3,831億元，年成長0.8%；整體2022年底隱含價值7,986億元，較2021年底的9,765億元下滑18.2%。

2022年受疫情、經濟環境動盪影響，整體市場銷售量下滑26.2%，其中投資型商品減少最為顯著，富邦人壽初年度保費年下滑16.3%，因分期繳銷售增加商品組合改善，新契約價值（Value of New Business，簡稱VNB）為166億元，年減6.8%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為64.4元。精算評估價值（Appraisal Value，簡稱AV）方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2022年底的AV為9,639億元，換算金控每股AV為77.8元。