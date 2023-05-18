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經營權之爭影響新壽業績？黃敏義：客戶認同60年老品牌

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽總經理黃敏義。記者邱德祥／攝影
新光人壽總經理黃敏義。記者邱德祥／攝影

新光金（2888）近期陷入內鬥，新光人壽總經理黃敏義昨（17）日表示，外界關心最近董事會改選會不會影響業務單位，由於最近剛好有保險競賽的先期活動，客戶也認同我們60年的老品牌，所以在先期活動的月份業績「超達成」，5月第一天更有業務單位達成整月業績，甚至喊話要衝200%以上，所以也請大家放心。

黃敏義提到，因為業務長期跟客戶的關係，所以業績不太會受到公司波動的影響，且金管會主委之前也掛保證說「（新壽）不會倒掉」，所以保戶就安心了，業務現在就是做好他們該做的事情，對於我們來說，等董事會選完了就好好去運作，我們經理部門也有自己的職責，現在新壽同仁都卯足全力在衝，努力去達成3年、5年的策略目標。

另外，新光人壽致力推動綠色金融，黃敏義表示，新壽於去年試辦「行動投保確認同意書以電子方式簽署」後，如今已獲金管會核准正式開辦，成為業界第一家行動投保全程無紙化的保險公司，現在客戶只需透過手機，結合身分認證與電子簽章，即可安全快速的完成投保流程，估計每年可節省300萬張紙張耗費。

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