開價併新光 吳東亮曾想惡意併購….金管會給軟釘子

台新金（2887）去年6月到10月五度去函新光金（2888），提案雙方合併，但卻未獲新光金回應，據透露，台新金內部曾研擬採「非合意併購」拿下新光金，但卻遭金管會給軟釘子，最終只能先以拿下新光金經營權「改革新光」後，再做長遠打算。

據了解，金管會對台新金採非合意併購新光金，最大疑慮是「錢從哪裡來？」一旦雙方合併，將有新光人壽、台新銀及保德信人壽三個極耗資本的子公司，大股東需有極深的口袋才能支應。

依台新金提給新光金的合併意向書，指合併後、承諾將增資新光金200億元。

知情人士指出，台新金打算動用出脫彰銀持股、入袋約300億元上，其中100億元支應保德信，剩餘200億元來增資新壽，但金管會仍有疑慮。

目前金控合併案有兩種方式，一、合意併購，需由合併雙方規畫完備，再赴金管會做溝通。銀行局長莊琇媛說，若雙方是合意併購，應要一起到金管會談。

莊琇媛說，台新金這份合併意向書，事前、事後都沒有跟金管會溝通，意向書可能只是台新金單方面的想法。

二、非合意併購，依金管會規定，需符合資本充實、經營能力、國際佈局發展和企業社會責任四大條件，且需採公開收購買股，可先拿下10%「插旗」，三年內需再買到25%，最終目標仍需達100%整併。

一般採非合意併購，都需事先赴金管會溝通，沒問題才遞件。據了解，2022年台新金已符合非合意併購的四大條件。

莊琇媛說，即便符合非合意併購的四大條件，但要在市場做非合意併購，還是要看整個併購計畫、與資金來源，不是只有吃下10%股權，還得要確保未來可以100%完成收購。

金管會主委黃天牧說，合併是兩方金融機構想法，金管會「保持中立」。他強調，不管雙方併購是合意或非合意，這一屆股東會選出的新董事會，很重要責任是要健全新光金和子公司經營，包括擔負起增資義務。

黃天牧昨也提點新光金兩派競逐者，需留意三大關鍵，一、對子公司健全經營責任，二、對子公司增資義務，三、子公司財業務惡化時，需協助回復正常營運。

尤其是新光人壽2026年接軌過程中的各項準備工作，包括財務能力上的準備等，這些應該都是現在的股東，當要競逐新光金控制權時，要做好金控對子公司相關義務和責任的準備，這才是穩定市場秩序和金融穩定，對保戶存戶和投資人最負責任的表現。