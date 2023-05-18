新光金改選 委託書徵求戰

新光金控改選在即，以前董事長吳東進為首的公司派與董事洪士琪代表的改革派之爭愈演愈烈，消息來源透露，委託書徵求價格從原本每張廿五、卅元，現在對於持股大戶已把價格喊高至百元以上。金管會主委黃天牧昨在立法院財委會指出，委託書價購是不合法的，目前尚未有查到價購，但若有價購，金管會一定嚴查。

消息人士指出，目前市場上約有占持股比重五成的在外流通股數，結合台新金董座吳東亮陣營的改革派已收到約百分之卅至卅五的委託書，連東股東自有約百分之七至八的持股，已掌握約百分之四十三的持股，現在就看外資能否幫改革派「變天」。

另據綠營政界人士指出，公司派透過關係想找副閣揆鄭文燦支持，但據悉政府高層定調「保持中立」，主要原因在於過去四年來新光金多次被金管會裁罰、記點次數超過四十次，公司派維持經營權現狀的理由「弱化」，官方根本找不到為公司派「護航」的理由，金管會主委黃天牧近來一再重申中立。黃天牧昨說，只要新的董事會能支持新光金及對新壽子公司的增資，來強化新壽的財務能力，以及順利讓新壽和IFRS17與ICS2.0的新制接軌，金管會將尊重選舉的結果。

而新光金多次挨罰，也成為改革派說服外資支持的理由，改革派樂觀預期，「可顛覆以往外資較支持公司派的傳統。」知情人士透露，改革派已找來一位業界高手、Alliance Advisors亞太地區副總裁馮欣宜協助爭取外資支持，她曾在台新金與公股的改選之爭協助公股陣營，表現讓台新金留下深刻印象，因此這次特別延攬昔日的對手來搶攻外資票。

根據此次委託書徵求的多家通路商指出，價購分成普通散戶及ＶＶＩＰ大戶兩種行情，普通散戶最新價碼為超過一百張每張卅元，低於一百張每張廿五元，至於ＶＶＩＰ大戶則百元起跳。通路業者指出，ＶＶＩＰ大戶的持股通常達數千張，通路會以議價的方式來談；公司派先前對於徵求委託書並不積極，但本周以來對徵求情況已有危機意識。