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中信金三大優勢 吸引新加坡政府、挪威央行青睞加碼

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中國信託商銀。圖／中信金提供
中國信託商銀。圖／中信金提供

中信金控（2891）國際化布局有成，配息穩定，加上相對歐美系銀行業近期體質受到市場信心不足，中信金因為多角化經營，持續為國內消金銀行龍頭業者之一且體質強韌等三大優勢，持續受到新加坡政府與挪威中央銀行青睞，加碼中信金持股。

根據中信金控公布最新前十大股東名單，持續獲得花旗（台灣）銀行受託保管新加坡政府投資專戶、以及花旗（台灣）銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶青睞，其中新加坡政府投資專戶名列第二大股東、持股3.12%，挪威中央銀行投資專戶則位居第九大股東、持股1.47%。

如果與中信金控前一年度前十大股東相比，花旗（台灣）銀行受託保管新加坡政府投資專戶持股增加1.4個百分點，從1.72%增加到3.12%；花旗（台灣）銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶持股，增加0.03個百分點，從1.44%增加到1.47%。

也因為花旗銀受託保管新加坡政府投資專戶增加對中信金控持股比，原本位居中信金第二大股東的宜高，此次降至第三，持股比從前一年度的2.4%降至2.39%。

新制勞工退休金也從第三大股東降至第四大，持股2.14%；第五大則為中國信託商業銀行受中國信託金融控股（股）員工福利儲蓄信託基金委員會信託財產專戶、持股2.02%，第六為中信銀受中信金暨其子公司員工持股信託專戶、持股1.74%。

壽險業持續鍾愛中信金控。根據公開資訊觀測站公布數據，中信金控今年前十大股東中，第一大股東仍為富邦人壽，持股比從前一年度的4.11%降至3.88%，新光人壽今年則以持股1.55%，新擠入中信金控前十大股東、名列第七大股東。

其餘股東中，台銀維持對中信金持股比1.54%位居第八大股東，銓緯投資以1.43%持股比位居第十大股東。

花旗（台灣）銀行長期受託保管新加坡政府投資專戶、以及挪威中央銀行投資專戶，常在金融股前十大股東名單中發現蹤跡。

來自新加坡與挪威的外資，相當青睞台灣穩定殖利率金融股。今年公布前十大股東名單的金融股中，玉山金控（2884）也獲得新加坡主權基金以及挪威主權基金青睞，持股同步增加，分別位居玉山金控第四大與第五大股東。

中信金控 股東

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