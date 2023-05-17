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碳交所還沒成立概念股就狂漲50％ 黃天牧：金管會將特別注意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧。圖／聯合報系資料照
金管會主委黃天牧。圖／聯合報系資料照

碳交所尚未成立，不少碳權概念股卻已開始狂飆，漲幅甚至超過50%，對此，立委林楚茵在財委會上質詢時特別提醒金管會要嚴防「碳權詐騙」，金管會主委黃天牧則回應，會注意相關股票交易情況，並指出碳權並非有價證券，呼籲投資人要冷靜，並表示會特別注意相關交易。

林楚茵質疑，在碳交所宣布成立之後，有人炒作碳權交易股，很多股票已漲超過50%，其中有三家上市櫃公司標榜自己是「碳權概念股」，並且對外釋出包括買地種樹、離岸風電、投資綠電等訊息，她也強調，現在連範圍都還沒劃定好，例如，種樹、離岸風電、投資綠電等可否據此進行碳權交易，都還沒確定，股價卻已經漲到超過50%，要求金管會處理這種疑似「碳權詐騙」的現象。

林楚茵接著指出，上述三家公司的2021年溫室氣體排放並未揭露及經過外部認證，甚至碳排放量還全國名列前茅；黃天牧備詢時回應，碳權不是有價證券，第一階段證交所只是代購國外碳權，環保署尚未訂定子法，因此他呼籲投資人要冷靜，必須釐清現在所謂「碳權概念股」漲跌的基本面到底是什麼。

證交所也回應，買地種樹、離岸風電、投資綠電等，是否有納入碳權交易，證交所回應，這個要明年才會確立，至少要等環保署相關子法出爐。

離岸風電 綠電 金管會 碳排放 黃天牧

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