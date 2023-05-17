富邦期貨：新台幣兌美元寫逾兩個月新低 可能壓抑指數上檔空間
美股大型零售商家得寶上季營收創20多年來最大損失，並下修今年財測，股價下跌2.15%，另外，中國大陸4月經濟數據不如預期，經濟復甦憂慮加劇，引發能源股賣壓，加上美國債務上限談判仍未有進展，以及聯準會官員持續釋出鷹派訊息，衝擊道瓊指數大跌超過330點，亞馬遜、Alphabet及AMD逆勢上漲，緩和那斯達克及費半指數跌勢。
台指期重新站回月/季線，不過新台幣兌美元創逾2個月新低，顯示台股面臨資金外流，可能壓抑指數上檔空間；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單增加1,126口至16,934口；散戶小台多空比再度下降2.99個百分點至-13.1%；未平倉量PUT/CALLRatio來到115.48%，整體籌碼面偏多（富邦期貨/提供）
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