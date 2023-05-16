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鏵友益首季毛利率逾6成 6月上櫃掛牌

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
鏵友益董事長杜泰源。記者李珣瑛／攝影
鏵友益董事長杜泰源。記者李珣瑛／攝影

鏵友益 （6877）即將於6月中旬上櫃掛牌，今（16）日舉行上櫃前業績發表會。鏵友益今年首季交出毛利率衝上61.9%，稅後純益1,244.5萬元，EPS為0.41元的單季歷史新高的佳績。展望2023年，可望交出如往年般的業績雙位數年成長的成績單。

鏵友益為全/半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗的專業廠商。董事長由世豐（2065）及世鎧（2063）董事長杜泰源擔任，推薦證券商爲元大證券及富邦證券。產品主要係應用於半導體 （IC 晶圓）、面板、封裝測試及印刷電路板 （PCB） 產業，鏵友益規劃生產加值設備，如PCB檢測將進一步提高層次到載板產品的檢測。

鏵友益目前股本爲3億元，這次上櫃辦理現金增資發行3,073張，預計掛牌股本將提升至3.31億元。

鏵友益2022年營收4.29億元，年增18.7%。毛利率40.79%，年減11.26個百分點。稅後純益2,498 萬元，年減59.5%；每股純益0.83元。董事會擬配發0.7元現金股利，鏵友益2023年首季財報，營收8,308萬元，季減54.6%，年增5.6%。毛利率 61.9%，分別季增34.48及年增11.23個百分點。稅後純益1,245 萬元，季增19.1%，年大增193.5%，每股純益 0.41 元。同時刷新單季毛利率、稅後純益及EPS新高紀錄。

毛利率 半導體

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