TDR相關法規是否侵害人權？金管會提出三大釋疑

對於日前財委會公聽會中部分與會學者認為TDR未於證交法或依該法核定為有價證券的函令中明確列舉，未符法律明確性及罪刑法定主義，而有損害人權之虞，金管會提出三大回應，其中金管會強調，有鑑不法炒作、操縱有價證券的交易行為，影響大多數投資人權益甚鉅，金管會已建立完整法規及市場監視制度，並依法訴追不法行為者的刑事責任，才可維護證券市場秩序及保障投資人權益，落實證交法保障投資的立法意旨，因此應並無學者所說的違反人權之疑慮。

金管會也說明，TDR為表彰外國有價證券的憑證，且屬證交法第6條第1項所稱經主管機關核定的其他有價證券範疇，因此，應受我國證券管理法令規範，且證交法相關條文就各類證券不法行為的構成要件及刑事責任已有明確規定，亦為司法實務肯認符合罪刑法定主義及刑罰明確性原則，應該依法訴追不法行為者的刑事責任，以維護證券市場秩序及保障投資人權益，尚無違反人權之虞。

對於該次公聽會亦多位學者認為，我國證交法第6條有價證券的規範架構與美國與德國立法體例相同，符合法律明確性及罪刑法定主義，並無損害人權或擴張解釋之虞，對此金管會則提出兩項說明，包括：