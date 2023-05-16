郵局與集保合作開放銀行業務 查詢郵政儲金帳戶資料更便利
在金融服務無所不在的時代，中華郵政公司為提供儲戶更多元個人化金融服務體驗，持續擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，自即日起與臺灣集保結算所合作，郵政儲戶可透過「集保e手掌握」APP查詢存簿儲金帳戶餘額、交易明細，及綜合儲金之定存餘額，大幅提升帳戶管理效率與便利。
中華郵政公司表示，郵政儲戶使用本項服務，須先向往來證券商申請「集保e手掌握」APP，並透過已完成設備綁定之「行動郵局」APP授權認證後，即可享受便利金融服務，歡迎多加利用。儲戶亦可於「集保e手掌握」APP查看個人證券、基金及郵局或其他往來銀行的帳戶資產，免除須個別登入往來銀行APP的程序，滿足儲戶一站式查詢多家金融機構帳戶需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言