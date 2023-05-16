快訊

五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

郵局與集保合作開放銀行業務 查詢郵政儲金帳戶資料更便利

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中華郵政為提供儲戶更多元個人化金融服務體驗，持續擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，自即日起與臺灣集保結算所合作，郵政儲戶可透過「集保e手掌握」APP查詢存簿儲金帳戶餘額、交易明細，及綜合儲金之定存餘額。本報資料照片
中華郵政為提供儲戶更多元個人化金融服務體驗，持續擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，自即日起與臺灣集保結算所合作，郵政儲戶可透過「集保e手掌握」APP查詢存簿儲金帳戶餘額、交易明細，及綜合儲金之定存餘額。本報資料照片

在金融服務無所不在的時代，中華郵政公司為提供儲戶更多元個人化金融服務體驗，持續擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，自即日起與臺灣集保結算所合作，郵政儲戶可透過「集保e手掌握」APP查詢存簿儲金帳戶餘額、交易明細，及綜合儲金之定存餘額，大幅提升帳戶管理效率與便利。

中華郵政公司表示，郵政儲戶使用本項服務，須先向往來證券商申請「集保e手掌握」APP，並透過已完成設備綁定之「行動郵局」APP授權認證後，即可享受便利金融服務，歡迎多加利用。儲戶亦可於「集保e手掌握」APP查看個人證券、基金及郵局或其他往來銀行的帳戶資產，免除須個別登入往來銀行APP的程序，滿足儲戶一站式查詢多家金融機構帳戶需求。

APP 郵局 中華郵政 集保結算所

延伸閱讀

中華郵政與集保擴大合作 查詢餘額、交易明細更便利

他拿30元寄信少找1元「該回去問嗎？」 網：郵局不會A錢啦

誆稱颱風毀屋老翁險遭騙40萬修繕費 郵局1年阻詐5.2億

嘉市文化路夜市特殊景觀白鶺鴒群消失 鳥友疑環境干擾

相關新聞

美國舉債上限危機來了嗎？金管會黃天牧點兩大關鍵

美國政府再不提高舉債上限，最快6月1日將面臨龐大的債務違約，一旦美國倒債、全球性金融市場將面臨滅頂式災難。金管會主委黃天...

新光金大戰 傳吳東進奔金管會求救？黃天牧親自釋疑

新光金（2888）經營權大戰，市場消息紛飛。日前市場傳出新光金公司派大股東吳東進直奔金管會，求見主委黃天牧、要他出來「管...

壽險業者要求取消淨值比監理 保險局：OECD保險淨值比都高於台灣

對於壽險業者提議要取消淨值比的監理，金管會保險局今天回應，台灣的壽險公司淨值相較於其他OECD的國家已經很低，當初用淨值...

郵局與集保合作開放銀行業務 查詢郵政儲金帳戶資料更便利

在金融服務無所不在的時代，中華郵政公司為提供儲戶更多元個人化金融服務體驗，持續擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，自...

TDR定位不明侵害人權？金管會三點反擊：維護市場秩序

台灣存託憑證（TDR）修法爭議延燒。金管會今（16）日再度反擊，對TDR立場堅持，目前台灣已經建立完整法規以及市場監理制...

中信金未放棄純網保 金管會：年底前評估開放申請可能

中信金控（2891）總經理陳佳文昨（15）日指出，中信內部對純網保申設並未改變，但會等待政府政策。金管會今（16）日回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦