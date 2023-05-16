TDR定位不明侵害人權？金管會三點反擊：維護市場秩序

台灣存託憑證（TDR）修法爭議延燒。金管會今（16）日再度反擊，對TDR立場堅持，目前台灣已經建立完整法規以及市場監理制度，足以維護證券市場秩序以及保障投資人權益。

官員並強調，不法炒作、操縱有價證券的交易行為，影響大多數投資人權益甚鉅，金管會已建立完整法規及市場監視制度，提供依法追訴不法行為者的刑事責任，「並無違反人權」。

TDR爭議來自有學者認為立法不夠明確，2012年修法頒布前，有四名投資人因炒作TDR被法院依照證交法判刑定讞。但有學者認為，金管會給出的第900號公告規範的外國有價證券，TDR是我國有價證券，並不在第900號公告範圍，認為應該要修正《證交法》。

對以上爭議，金管會今日明確以三點回應：

第一，證交法針對證券不法行為構成要件與刑事責任，都有明確規定，司法實務可依法追訴不法行為者的刑事責任，這是「維護證券市場秩序，以及保障投資人權益」，因此「尚無違反人權」。

而TDR是外國有價證券憑證，屬於前財政部證券管理委員會1987年的900號公告核定應受證券管理法令規範的有價證券，屬於證交法第六條第一項所稱「經主管機關核定其他有價證券範疇，必須受到證券管理法定規範」，因此應該受證券管理法訂規範。

第二，在判定是否為有價證券時候，必須考慮實質的經濟特性，而不是形式或是名稱。

金管會認為，TDR實質權利義務等同外國股票，是900號公告核定為有價證券的範疇，同時，TDR也在櫃買中心掛牌交易，投資人應可預見意圖影響 TDR 價格之炒作與操縱等不法行為可罰性，符合近期憲法法庭2023年憲判字第5號判決所闡釋刑罰明確性、授權明確性判斷標準。

第三，金管會指出，美國及德國為了因應金融市場快速變化，是採用「有限列舉，概括授權」的方式，授權主管機關訂定存託憑證的架構。

即在美國、德國即便沒有在證交法明確列舉存託憑證，但德國規範存託憑證係屬證交法第2條所稱「代表股票的憑證」，美國1933年即於證交法第2條定義有價證券，並於1946年Howey Test確立判斷特性，目前仍為判斷後續各類新興金融商品是否為有價證券基礎。

因此，金管會官員指出，依照900號公告，我國認定TDR為證交法第6條規範之有價證券，與國際法規架構類同，未有擴張解釋情形。

金管會強調，不法炒作、操縱有價證券的交易行為，影響大多數投資人權益甚鉅，必須要依法追訴不法行為者的刑事責任，才可以維護證券市場秩序。