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中信金未放棄純網保 金管會：年底前評估開放申請可能

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會開放設立純網路保險公司，中信金未放棄申請可能性。圖為中國信託金融園區。本報資料照片
金管會開放設立純網路保險公司，中信金未放棄申請可能性。圖為中國信託金融園區。本報資料照片

中信金控（2891）總經理陳佳文昨（15）日指出，中信內部對純網保申設並未改變，但會等待政府政策。金管會今（16）日回應，金管會會按照保險市場發展趨勢，年底前評估開放純網路保險公司申請可能性。

金管會官員今日指出，今年3月30日提過，金管會立場同樣未改變，必須參考保險市場發展趨勢，再評估開放純網路保險公司申請可能性。

至於條件申請是否有改變？金管會回應，前一次並未說要再調整，但年底前才會再評估是否需要調整。

金管會今年3月宣布純網路保險公司審查結果，計有中國信託網路產物保險籌備處（下稱中信網保）及福爾摩莎產物保險籌備處提出申請，金管會「純網路保險公司審查會」進行審查後，認為福爾摩莎產物保險籌備處並未符合法定資格，中信網保相關規畫尚未完備，因此駁回前者申請，後者則是緩議。

中信金控昨日舉行法說會，陳佳文指出，中信產險目前營運規模小，業務成長有限，希望利用不同方式尋找新客群，業務版圖成長茁壯，第一次申請並未獲得金管會核准，但中信金控並未改變看法，下一步將會參考政府政策再調整。

中信金控 保險 金管會

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