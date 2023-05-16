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壽險公會：今年前四月初年度保費2,122億元 年減37.8%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
壽險公會今日公布壽險業業績統計，今年前四月，壽險業初年度保費（FYP）2,122億元，年減37.8%；其中，傳統型為1,334億元，年減23.7%，投資型為788億元，年減52.6%。圖／本報系資料庫
壽險公會今日公布壽險業業績統計，今年前四月，壽險業初年度保費（FYP）2,122億元，年減37.8%；其中，傳統型為1,334億元，年減23.7%，投資型為788億元，年減52.6%。圖／本報系資料庫

美國激烈升息、金管會控管投資型保單等利空衝擊，壽險公會今（16）日公布壽險業業績統計，今( 2023 )年前四月，壽險業初年度保費（FYP）2,122億元，年減37.8%；其中，傳統型為1,334億元，年減23.7%，投資型為788億元，年減52.6%。

此外，今年前四月，壽險業續年度保費為4,767億元，年減6.1%；其中傳統型為4,468億元，年減6.6%，投資型299億元，年增1.7%。

今年前四月，壽險業保費收入（加計負債）合計6,889億元，年減18.9%。

壽險公會指出，因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲的期待，但公司宣告利率調整幅度相對保守，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少。

另外，投資型保險商品因投資市場前景不明朗，客戶投資態度亦趨保守，使投資型壽險與年金險雙雙減少。

以初年度保費而言，壽險1,440億元，占67.9%，較去年減少24.1%；傷害險40億元，占1.9%，並較去年同期增加17.6%；健康險占5.8%，較去年增加8.1%；年金險518億元，占24.4%，較去年減少62.1%。

以各個通路業績來看，初年度保費裡，壽險公司本身行銷體系占46.12%；銀行經代保代通路占38.34%；傳統保險經紀人、保險代理人占15.54%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.4：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險業 保險 金管會

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