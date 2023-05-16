全球人壽攜手LIMRA 推世界首場主管職能培訓計畫

為強化組織發展，全球人壽去年啟動「組織變革暨團隊轉型專案」，今年更加強訓練腳步，投入資源攜手美國壽險行銷管理及研究學會（LIMRA）展開一系列的主管職能培訓計畫，由改版優化後的Pacesetter（領跑者）課程於全球人壽世界首發登場，主要針對區經理及業務經理規劃系統性的培訓課程，協助業務主管深化組織發展、人才培訓、領導統御與團隊管理等核心職能，向下扎根發揮「領跑者」的影響力，壯大壽險業務部隊；緊接7月登場的是，針對通訊處領導人展開處經理培訓計畫，顯見全球人壽推廣「服務接班人計畫」，培育壽險人才不遺餘力。

全球人壽表示，此次LIMRA改版優化後的Pacesetter（領跑者）課程，將來自全台各地全球人壽業務主管齊聚一堂，展開為期5天密集精實的團隊培訓課程。不僅設置「停機坪」讓學員們心無旁騖地專注在課堂中，也設計了包含早自習一對一顧問式的診斷及回饋、Q&A時段、模擬通訊處操作、課後作業及留班夜讀，協助學員將學習到的知識，轉化為具體的行動與結果。學員們也為單位人才培育下足功夫，展現積極學習的態度，為壯大組織、推廣「服務接班人計畫」，成就壽險事業版圖而努力。

全球人壽資深副總經理鄭中安對於學員主動學習的態度，給予高度肯定，期待學員們回到單位中擔任領跑者角色時，持續提供績效成長獎勵，並善用工具、找對方法，落實推廣「服務接班人計畫」，將更有動力帶領大部隊持續向前衝；同時也特別鼓勵學員們，「你們都是全球新一代的領導者，謝謝你們跟公司一起努力」，期勉學員們在2023年持續勇於挑戰與突破，以團隊力量共創壽險事業高峰。

參與培訓的全球人壽晨星通訊處區經理游憶如分享培訓心得時表示，以往增員都是從大量失敗中汲取經驗，如今透過Pacesetter（領跑者）課程，學到運用「1111」增員口訣，將增員活動變成一種習慣、並應用輔導技巧，先同理夥伴不願意增員的心態，再針對其癥結點，制訂一系列行動方案，重燃夥伴增員信心！其中更大的收穫是突破自己的心防，更有自信地建構組織、畫出自己的生涯藍圖，因此她認為Pacesetter（領跑者）是門值得一上的培訓課程，當整個區與通訊處每天落實開口增員、展開推廣「服務接班人計畫」行動時，相信將會帶來很大的轉變。

另一位「領跑者」全球人壽駿億通訊處區經理鄭明燈則表示，這次透過Pacesetter（領跑者）課程，學到完整系統化的增員輔導流程與輪廓，與老師交流便能很快知道自己還有哪些部分需要再加強。「增員就像呼吸一樣成為一種習慣」，每天不管多忙碌，勢必完成每日增員電話，並持續關懷有意願增員的夥伴，效果就會很好。從上課後到現在短短一個多月，就已增員5個人報名6月的壽險證照考試，透過這樣的方式也能大大幫助推廣「服務接班人計畫」，同時，他也鼓勵同仁多多參與訓練，有助於壯大組織。

除了與LIMRA合作一系列的培訓課程，全球人壽也全面展開各項紮實的人才養成與訓練計畫，包含針對各職級主管職能需求量身訂製豐富的訓練菜單，提供新進夥伴活潑且充實的「新秀成長營」訓練活動、經營高資產客群的「海豹部隊」培訓、「業務講師授課技巧研習班」等專案課程，以及「新世代數位課程」，提供最多元化的訓練資源，讓業務夥伴更有效率、更無後顧之憂地發展組織與培養服務接班人，攜手壯大成為壽險業最專業、最堅實、最強大的業務團隊。