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彰銀最新前十大股東名單出爐 兆豐銀大舉出脫持股跌出名單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰化銀行最新的主要股東名單出爐，其中最引人矚目之處在於，彰銀主要的前15大股東裡，現在僅剩台新金、合興石化為民股，其他全為公股拿。圖／聯合報系資料照片
彰化銀行最新的主要股東名單出爐，其中最引人矚目之處在於，彰銀主要的前15大股東裡，現在僅剩台新金、合興石化為民股，其他全為公股拿。圖／聯合報系資料照片

彰化銀行最新的主要股東名單出爐，其中最引人矚目之處在於，彰銀主要的前15大股東裡，現在僅剩台新金、合興石化為民股，其他全為公股，而截至4月18日，台新金、合興石化的持股部位，分別降至12.19%及5.24%，另外，賣股最多的為兆豐銀，其持股部位因此從2.09%降至1.29%，降低將近1個百分點，也使兆豐銀退出前十大股東之外。

根據彰銀甫出爐的最新股東名單，前十大依序為財政部12.19％、台新金10.35％、中華郵政7.5％、國發基金5.42％、一銀4.99％、合興石化2.54％、合庫2.39％、華銀2.23％、台銀1.81%、土銀1.8%，其中，因為兆豐銀賣股，也使土銀晉升為彰銀第十大股東

新的前十大股東合計持股達51.63％，若和去年11月份彰銀所揭露的前十大股東明細來看， 包括民股台新金、合興石化，與公股的兆豐財務處都有減碼。由於兆豐銀賣股彰銀，亦使得台灣菸酒、台企銀、土銀等公股股東在彰銀主要股東的排名晉級，合計整個泛公股陣營的股權，已超過四成，也使彰銀現在已成為財政部轄下六大已民營化的公股金控、銀行裡，泛公股持股比重最高的一家。

根據台新金總經理林維俊的說法，台新金截至4月底止，可自由處分的彰銀股份已不到4%。

該統計時間截至4月18日止，除了前十大之外，彰銀出具的最新統計裡，其他公股主要股東，還包括台灣菸酒1.76%、台企銀1.40%、兆豐銀財務處1.29%、新制勞退1.29%、舊制勞退1.14%。

股東 彰銀

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