新光金兩派相爭 林維俊親上火線：台新金完全沒有角色

台新金（2887）今（16）日下午召開2023年第一季線上法人說明會。由於近日新光金（2888）陷入經營權大戰，法人提問台新金對於併購新光金的態度如何？總經理林維俊親上火線回應，「台新金完全沒有角色」。

將於6月9日改選董事的新光金控，爆出三路人馬、四組名單、共32人角逐15席董事，且雙方人馬大打空戰，鬧得沸沸揚揚，甚至還扯上台新金董事長吳東亮疑似在背後支持改革派，引發外界關注。

今天台新金法說會，法人提問台新金對於併購新光金的態度如何？林維俊首度回應，據他了解，新光金內部有二派股東，都是公司派，沒有市場派，兩派股東有不同的訴求，都在爭取投資人、股東的支持，他強調，「在這件事，台新金控完全沒有角色，靜觀新光金改選的狀況。」

針對台新金營運狀況，總經理林維俊表示，台新金控整體營運表現穩健，主要業務動能回升，台新金第一季稅後淨利50.64億元，較去年同期成長136.2%，創歷年第一季獲利之歷史新高，每股稅後盈餘0.38元，股東權益報酬率（ROE）11.48%，每股淨值為13.63元。

展望後市，林維俊認為，整體大環境是國際上貿易存在較多變化因素，國內因為疫情解封之後，內部經濟需求較溫熱，所以台新金對於未來展望抱持「審慎樂觀」的態度，並密切關注國際金融市場變化。