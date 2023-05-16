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4月美PPI、CPI雙降 法人：甜蜜點浮現 目標到期策略提升存「債」感

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯邦基金利率期貨
聯邦基金利率期貨

4月美國CPI(消費者物價指數)年增4.9%、核心CPI5.5%，均低於市場預期，被視為通膨領先指標的PPI(生產者物價指數)同樣滑落至2.3%，創2021年2月以來新低；通膨數據降溫，加上日前聯準會利率指引刪除「預計可能適合增加緊縮說辭」，釋放這可能是本輪最後一次升息的信號，利率期貨顯示，市場預期聯準會最快可能於9月啟動降息。

雖然3月接連傳出矽谷銀行倒閉、瑞信經營不善遭UBS併購（瑞信AT1債減記歸零）、德銀贖回T1債券等負面消息，引發市場恐慌，期間反映債市恐慌情緒的MOVE Index（ICE 美銀美債選擇權波動率）一度飆升至近200，但隨著官方單位出面安撫市場情緒，美國中小型銀行倒閉風暴不至於釀成系統性風險，目前MOVE Index已回落至事件前130左右水準。

受到負面消息影響，避險資金湧入美國公債，5月12日為止，2年期、10年期美債殖利率分別回落至3.99%、3.46%，但同樣具高信評、近十年來違約率僅0.1%（Moody's Investors Service）的全球投資等級債目前收益率仍維持在高檔水位。以彭博全球投資等級債券指數為例，該指數近期收益率約5%左右，高於2010年以來均值3.7%，且指數交易價格距離2010年以來104的均值，仍有一成左右的折價空間。

國泰三年到期全球投資等級債券基金（00727B）經理人吳艷琴分析，未來若債券未發生違約事件並持有至到期，債券價格有望逐步回歸至面額100美元，且愈接近到期日，市場價格有望貼近債券面額，此時債券價格的波動程度亦會逐步降低，「現階段投資債券，除鎖定較高收益率外，未來當市場轉向降息時，資本利得空間也可期待。」

國泰投信將於5月15至26日募集國泰三年到期全球投資等級債券基金，為國內少數聚焦全球投資等級債的目標到期債券基金。目標到期債券基金以買進持有至到期為主要投資策略，具明確的投資期間，及相對可預期的目標收益(到期殖利率)，適合投資屬性偏向穩健保守，且有穩定金流需求的投資人。

彭博全球投資等級債券指數
彭博全球投資等級債券指數

債券 美國公債

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