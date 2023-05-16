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合庫金法說 首季稅後純益為50.33億元、年增12.42%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫金控（5880）今（16）日舉行今年第1季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持。受惠於資本市場回穩，財務操作及金融交易貢獻帶動獲利成長，今( 2023 )年第1季自結稅後合併純益為50.33億元，較去年同期成長12.42%，總資產為4兆6,299億元，每股盈餘0.35元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.89%及0.44%。

合庫金指出，展望今年，市場預期全球經濟放緩趨勢持續，俄烏衝突未歇及主要經濟體通膨降溫速度等因素仍影響經濟成長動能，另3月發生美國銀行流動性危機事件，為金融市場再添不確定性。

集團獲利貢獻方面，獲利主體來自核心子公司合庫銀行，稅後純益為46.54億元，較去年同期增加7.65億元，成長近兩成。另一方面，逾放比率0.2%及備抵呆帳覆蓋率557.65%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.82%及14.57%，符合金管會規定的今年底D-SIBs內部管理資本標準要求。

另子公司合庫創投亦有良好表現，稅後純益為1.38億元，較去年同期成長236.59%；而其他子公司如合庫證券及合庫人壽受金融市場波動致獲利較去年同期減少，惟已較上季成長，而合庫票券則因大額提存致獲利為負數，合庫金控表示已擬定提升盈餘之相關策略，秉持穩健經營的宗旨，致力提升獲利動能。

在業務推展方面，在配合政府政策、高齡者信託業務及ESG三大面向有成，子公司合庫銀行辦理「六大核心戰略產業放款」、「青年創業及啟動金貸款」及「財政部青年安心成家優惠貸款」放款餘額於承貸銀行中名列前茅，並榮獲中小信保基金頒發「綠色授信推動獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」及「協處企業獎」。另對高齡者信託服務，截至今年第1季底受益人數超逾1萬3千戶，較去年同期大幅成長五成以上。

合庫金 創投

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