快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

新光金大戰 傳吳東進奔金管會求救？黃天牧親自釋疑

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新光金前董事長吳東進。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
新光金前董事長吳東進。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

新光金（2888）經營權大戰，市場消息紛飛。日前市場傳出新光金公司派大股東吳東進直奔金管會，求見主委黃天牧、要他出來「管一管老三（吳東亮）」；黃天牧今出席權證記者會，首度釋疑說「不是談經營權的事，主要是希望吳東進對新壽（增資）做支持」。

黃天牧說，當時是一個正常的業務上，邀請吳東進來，針對新光金的發展和財務做討論，主要是希望吳東進對新光人壽的增資做支持「不是談經營權的事」。

日前黃天牧在財委會上證實，針對新壽首季爆虧百億元，已約談吳東進。

但市場傳出，與吳東進對峙的改革派股東來勢洶洶，讓吳東進焦慮不安，因此在4月26日下午，直奔求救黃天牧，希望金管會管一管老三（台新金控（2887）董事長吳東亮）在背後操盤新光金的董事改選。

吳東進 黃天牧 新光金

延伸閱讀

新光金（2888）成唯一虧損金控公司 網轟「只會爭產」：整批人都該換掉

新光金大戰！痛批大股東干政、不思改革 洪士琪：我不是來狙擊的市場派

泰山投資街口案 黃天牧：要求比照大同公司必須經過會計師查核

im.B詐財25億元引發P2P管理大問題 黃天牧提出四大方向

相關新聞

美國舉債上限危機來了嗎？金管會黃天牧點兩大關鍵

美國政府再不提高舉債上限，最快6月1日將面臨龐大的債務違約，一旦美國倒債、全球性金融市場將面臨滅頂式災難。金管會主委黃天...

新光金大戰 傳吳東進奔金管會求救？黃天牧親自釋疑

新光金（2888）經營權大戰，市場消息紛飛。日前市場傳出新光金公司派大股東吳東進直奔金管會，求見主委黃天牧、要他出來「管...

台新金：壽險外幣避險成本飆高為短期現象

台新金總經理林維俊今日在法說會上表示，目前3.7%或3.8%的避險成本，的確偏高，但倘若以平均20年的避險成本約在1%左...

「沒有市場派」…評論新光金改選 台新金總座林維俊：兩派都是公司派

台新金控今日下午由金控總經理林維俊主持第一季法說會，對於新光金及台新金合併話題，林維俊表示，新光金正在改選有兩派人馬在角...

凱基全球菁英55無懼類股輪動 產業權重每季動態縮放

美國4月通膨數據出爐，連續第10個月降溫提振市場信心，只是5月初美國聯準會主席鮑爾對加快降息腳步未鬆口，與年底前降息的市...

台銀獲利躍進 今年前四月大賺96億 年增近8成

台灣銀行獲利大爆發。根據台銀最新的獲利統計，今年前四月台銀稅前獲利96億，不僅續創新高已達近百億水準，相較於去年同期，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦