新光金大戰 傳吳東進奔金管會求救？黃天牧親自釋疑

新光金（2888）經營權大戰，市場消息紛飛。日前市場傳出新光金公司派大股東吳東進直奔金管會，求見主委黃天牧、要他出來「管一管老三（吳東亮）」；黃天牧今出席權證記者會，首度釋疑說「不是談經營權的事，主要是希望吳東進對新壽（增資）做支持」。

黃天牧說，當時是一個正常的業務上，邀請吳東進來，針對新光金的發展和財務做討論，主要是希望吳東進對新光人壽的增資做支持「不是談經營權的事」。

日前黃天牧在財委會上證實，針對新壽首季爆虧百億元，已約談吳東進。

但市場傳出，與吳東進對峙的改革派股東來勢洶洶，讓吳東進焦慮不安，因此在4月26日下午，直奔求救黃天牧，希望金管會管一管老三（台新金控（2887）董事長吳東亮）在背後操盤新光金的董事改選。