台銀獲利躍進 今年前四月大賺96億 年增近8成

台灣銀行獲利大爆發。根據台銀最新的獲利統計，今年前四月台銀稅前獲利96億，不僅續創新高已達近百億水準，相較於去年同期，成長率更高達78%，已居公股銀行成長之冠，台銀董事長呂桔誠指出，倘若還原政策負擔的獲利，總稅前獲利將更增至130億元，台銀已提前達標全年預算目標的82%。

據台銀最新預估，公教人員優利18%存款的政策負擔，現在台銀一個月約有8億元支出，一年約近百億。

獲利亮眼的同時，台銀的資產品質也維持全體金融業前段班。呂桔誠指出，逾放比及備抵呆帳覆蓋率分別為0.09%，1400%，顯見台銀在推動業務的同時，也維持資產品質。

呂桔誠特別表示，近六年來，台銀的存放比已增超過10%，目前已達71%，其中新台幣的存放比更高達80%以上，而目前活存比亦從六年前的30%幾，來到45%上下，現為44.7%。呂桔誠也說明，近來活存比降低，主要因配合政策吸收郵政儲金的定存資金，因此活存比略減。

而美元存款大增，則是台銀調節負債管理的重點。呂桔誠表示，美元存款目前已超過230億美元。

在金融科技上，台銀目前已累積可觀成果。台銀最新統計顯示，4月底一共有提出申請635件、共583件通過，其中有67件取得難度最高的發明專利。

對於獲利近三年來屢創新高，呂桔誠認為，最主要是四年來，台銀已採取「三駕馬車」策略，即企金、消金、政府放款各占三分之一，並吸收大量的美元存款，來大舉調整資產與負債的結構。其中，台銀的消金放款業務規模已破兆，大部分以房貸為主。

若以去年新作房貸業務合計2000億元來看，呂桔誠表示，政府的房市管制政策與房貸利率上升，目前房貸業務的確已有趨緩的現象。台銀去年的房貸業務量相較於前年高速成長，但隨著政府的房市管制政策，台銀新作房貸業務的步調已明顯趨緩，倘若以台銀前四個月的新作房貸業務量來看，今年的新作業務量應該會較去年減少2成，但仍會有千億的新作業務量。

在前四月550多億元的新承作房貸業務中，公教住宅約占163億，其餘大多以青年安心成家專案為主。