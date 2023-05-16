房貸比價愈多愈好？為何超過3家反而影響信用

央行連五升，房貸利率已突破2%，現在買房子該如何做，才能貸到適合自己的成數與利率？一般以為要多問幾家銀行，但專家提醒，貸款諮詢並非問越多越好，盡量不要超過三家。

原因是問太多銀行，反而會讓銀行顧慮其他銀行未放款是否有疑慮，進而影響信用評分。

央行自去年3月起連續升息5次，累積已升息3碼，以貸款金額1千萬來看，換算每年多付一個新鮮人的月薪，不只讓正在繳款的房貸族壓力倍增，也衝擊有意購屋者的意願，

信義房屋Podcast節目《房屋聽信義》，近日找信義房屋大直明水店經理李熒芝分享在利率高漲的時代，購屋族需要做哪些功課，以及如何能夠貸到讓更適合自己的成數與利率。

李熒芝表示，提升銀行承貸意願與成數有三個小技巧：包括優先選擇薪轉銀行、維持使用信用卡，定期繳款留下消費軌跡累積信用評等、增加二等親內擔保人。

另外，貸款諮詢並非問越多越好，盡量不要超過三家，以免讓銀行顧慮他行未放款是否有疑慮，反而影響信用評分。

至於如何減輕房貸壓力，李熒芝也提供了五大攻略：第一為優先償還本金，若手上有餘裕，如年終獎金發放時，盡快償還本金，以減輕後續的利息負擔。

第二為申請展延年限，就20年與30年貸款看來，現今利率差距大約是1萬3千多，因此拉長年限可以降低每月負擔，但相對要繳的利息也會較多，建議評估個人每月的狀況來選擇合適的方式。

第三是善用寬限期，申貸前先和銀行協商好，一般銀行提供2到3年、最高5年的寬限期，期間只需繳納利息、無須償還本金，以20年期、貸款1千萬來看，每月月繳金為5萬多，但寬限期間則是1萬7千多，若符合現階段需求，建議可和銀行商談，透過寬限期間累積經濟實力、償還本金。

此外，部份銀行可能會與客戶商談房貸壽險等相關商品，亦可能有利率調整的空間；或者轉貸至推出「抵利型房貸」的行庫，此類商品可供客戶存款利息用以抵扣房貸的本金，也可減輕一些房貸的壓力。

除了上述五大撇步外，李熒芝也提醒政府推出的房貸補貼政策將於6月份開始申請，符合資格者將有每戶3萬元補貼；而時值五月報稅季，房貸利息亦能做為所得稅抵扣，房貸族可善用自身權益來減輕房貸壓力。