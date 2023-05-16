大選行情有望發酵 凱基投顧看好三大族群當道

距離2024總統大選不到8個月，歷年台股總會出現某種程度選前效應，帶動市場主流類股，投資人更期待即將走出一波選舉行情。凱基投顧最新研究報告指出，統計過往七次總統大選前六個月台股的表現，雖然四次報酬率為正，三次報酬率為負，但這三次報酬率為負的環境主要是受到全球股災所影響，然而台股的表現卻較同期間的亞洲新興市場抗跌，尤其隨時間逼近總統大選投票日，台股抗跌力道又更加明顯，期待今年應可重演類似現象

凱基投顧表示，每次總統大選選前行情的主流類股不盡相同，政策面偏多的受惠族群都是關鍵交集，以2008年為例，由於當時總統選戰主打陸客觀光開放政策，因此帶動選前半年觀光股與百貨股分別大漲65%與26%，遠優於當時台股的-6%報酬率；另外2016年時在野黨提出「生技產業聚落」政見，支撐生技股選前半年大漲20%，也遠優於當時台股的-14%報酬率，而今年政策面偏多的主流產業則包含綠能、軍工/航太、生技等三大族群。

台股指數在總統大選前半年三次為負報酬率的情況，大環境分別是2008年的次貸海嘯、2011~2012年的美債降評/歐債危機、2015~2016年的中國匯改風暴，儘管全球發生股災台股也難逃劫難，但伴隨總統大選投票日逼近，台股總會展現顯著抗跌力道，甚至出現逆轉現象，以2008年次貸海嘯為例，選前半年台股累計報酬率為-6%，到選前3個月卻逆轉為7%的正報酬率。

若從基本面角度觀察，儘管科技指標大廠近期頻頻下修財測，並釋出全年營收較去年普遍衰退的展望，但仍對今年下半年旺季效應寄予厚望，仍要注意若下半年經濟逐步陷入衰退導致終端需求遭受打擊下，企業是否持續再調降財測。

凱基投顧建議投資人，待股價對經濟衰退或獲利下修相當程度定價後再轉為積極型操作，類股首選為高殖利率股與大選前政策受惠股。