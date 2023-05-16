把虹夕諾雅搬回家！台中14期新案「磐興寬境」受矚目

台中14期重劃區低密度、高綠覆優勢持續被看好，中部知名建商磐興建設繼首件大樓案「磐興寬心」順銷後，今(15)日宣布將再推出總銷40億元的「磐興寬境」，由於全案規劃標榜如同將虹夕諾雅搬回家，被視為市場指標。

磐興建設總經理游金洲表示，此案規劃為38坪、42坪的均質三房產品，目前已正式開放預約。除了鄰近崇德商圈、74號道路，各知名私立學校也都在此區域內，頗受期盼享有高優質居住環境的企業菁英高度關注。

游金洲指出，台中市14期重劃區面積廣達403公頃，依據機能性大概可分為商業娛樂區(榮德段、洲際段)、生活機能區(環中段、美和段)和文教宜居區(仁平段、敦和段)。

且因洲際棒球場及台中洲際娛樂商城、北屯國民運動中心、「市31」BOT開發案、台中巨蛋開發案等大型建設加持，以及11期成熟商圈帶動，在利多持續挹注下，不少大型連鎖餐飲和知名連鎖品牌分店紛紛進駐。

廣大綠地也是台中宜居城市必備的利多因素之一，14期重劃區緊鄰67公頃的水湳中央公園，重劃區內同時坐擁水湳生態公園、二分埔、永和巷、仁和福德等公園串連起的2萬坪綠帶，提供低密度及高綠覆的生活環境。

值得一提的是，14期重劃區受惠於馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普林斯頓國小、仁美國小，以及日前剛開工的松強國小等知名學校，人文薈萃的文教區氛圍加上高綠覆率、低密度的區域特性，儼然成為菁英族群鎖定的主要購屋區域。

市調指出，14期超過500坪的土地成交合計有107筆，今年上半年推出或即將推出的個案，有「惠宇覞山」、「國泰美禾」、「磐興寬境」、「亞昕一緻」、「大城雲詠/築玥」、「新業藏硯」、「豐邑豐禾」、「THE精銳」和「敦泰一境」等。

而14期土地面積超過2,000坪的有國泰、雙橡園、磐興、精銳、順天、豐邑、惠宇機構、宏璟鼎固控股等8筆；其中，國泰、雙橡園及順天已於去年公開銷售，今年將推出2,000坪大基地開發案則有磐興建設和豐邑建設。

隨著後疫情時代來臨，宅邸訴求也隨市場改變再做調整。以生活、人文、美學與公益為主軸的磐興建設，選定14期仁平段作為首座住宅大樓的代表作「磐興寬心」，推出40至46坪三至四房產品，去年銷售熱絡。

今年，磐興將再重磅推出「磐興寬境」，自詡是一位建築人的游金洲強調，以不變初心打造有溫度的建築，以消費者角度思考如何做到更好。

「磐興寬境」擁有2,035坪大基地，雙塔式建築，樓層規劃地上19層、地下3層，共144戶純住家，格局規劃為均質三房，坪數為38坪、42坪，強調是14期最優質的居住環境。

游金洲指出，「磐興寬境」位於全14期低密度住宅區域，仁平段更是最優質綠化地段，坐擁水湳生態公園、永和巷、仁和福德等公園串連起的2萬坪綠帶。

同時也是在最具代表性的國際學區及明星文教區內，接壤創價的水湳經貿園區及墊價的11期生活消費區，可說是品牌建商最看好，住宅土地量、價均創紀錄的地段。

此案以24.5%超低建蔽率，保留1,536坪私人綠化庭園為訴求，如同身處於虹夕諾雅的庭園森林系景觀氛圍，前庭30米大退縮中庭花園，二進式深宅規劃，享有更靜恣的居住品質，後院獨特280米的四季花園，讓住戶享受回家散步的生活情趣。