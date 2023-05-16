台幣連六貶 探31關卡

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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台北股、匯市昨（15）日同步下挫，在外資至少匯出4億~5億美元下，新台幣盤中貶破30.8元，終場以貶值5.5分收30.813元，為逾兩個月新低，連六個交易日貶值。

匯銀主管認為，匯市警鈴已響起，倘若市場氣氛持續偏向避險，台灣經濟數據遲遲沒有好消息，31元恐成新台幣下波貶值測試關卡。

新台幣昨天盤中最低貶至30.816元，為逾兩個月盤中新低價。匯銀主管表示，主因國際美元走強、亞幣偏弱，以及台灣經濟基本面看起來不太好。

根據央行數據，美元指數昨日升值0.4％，亞幣之中，日圓重貶0.81％、星元貶值0.25％、韓元貶值0.19％，新台幣貶值0.18％，唯一升值的是人民幣，升值0.01％。

匯銀主管指出，昨日盤中上演土洋對作，外資持續賣超台股並匯出，出口商趁新台幣貶破30.8元出手拋匯，成功抑制新台幣貶值幅度。匯銀主管坦言，如果出口商未出手，新台幣恐還有貶值空間。

匯銀主管表示，台灣出口已連八個月衰退，今年第1季經濟成長率轉負3.02％，探近14年新低，主因歐美升息抑制通膨，消費性電子產品需求轉弱，電子業都在消化庫存，台灣經濟基本面差，看起來外資信心已經動搖。此外，美國債務上限僵局尚未解決，市場避險需求增加，美元指數短線偏強，影響亞幣表現。

新台幣 外資

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