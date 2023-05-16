房貸平均還款297個月 創新高

內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第四季全國新增購置住宅貸款平均還款期限再創新高，來到二九七個月（廿四年又九個月），顯示過去利率還在低檔時，已有愈來愈多房貸族使用卅年期房貸，隨著房價走揚，卅年期房貸更為盛行。房仲業者說，若是四十歲才購屋的民眾，沒有提前還款規畫，房貸可能會繳到退休。

信義房屋專案經理曾敬德表示，早年父母這一代購屋因為房貸利率高，多想要早點把錢還給銀行，以少繳一些利息，不過，在中央銀行啟動這波升息循環前，房貸利率已經降到百分之一點三多，購屋人則希望還慢一點、可以的話多貸一些，加上高房價也考驗民眾對房價的負擔能力，民眾為了減壓只能拉長戰線，採取長年期房貸策略，降低每月還款負擔，現在卅年期房貸已成為市場主流。

觀察去年第四季七大都會區新增房貸平均還款期限，台北市首度突破三百期，台中市、新竹市分別為三○六期、三○八期，還款期限最長的仍是新竹縣的三一四期。內政部不動產資訊平台統計，新房子供給量較大的區域，明顯房貸期數也比較高，房仲業者說，這可能和新房子整批房貸條件較佳，加上購屋人年齡偏年輕，且不動產標的也是銀行認同價值相對較高的產品，因此給予較優的貸款條件。

曾敬德說，這波央行連五次升息，房貸族有感房貸負擔明顯增加，建議民眾就算使用卅年期房貸，也不見得繳好繳滿，利率比較高的時候，若沒有低風險穩定報酬的投資工具，就可以選擇提前償還部分房貸，也可以降低每月負擔。

事實上，央行連續升息，也讓國內銀行的房貸業務動能因此減緩。國銀房貸前三大的中信銀行昨天舉行法說會，根據中信銀的數據，儘管今年首季的房貸較去年同期仍成長百分之十三點七，但是和去年第四季相比，則季減百分之二點四五，目前餘額為九七四○億元。

中信金控總經理陳佳文說，「今年房貸業務不會有雙位數成長。」他指出房貸業務就像其他生意一樣是持續性的，在淨值充分且符合銀行法七十二條之二規範限制的前提下，只要有好物件仍會續作，但目前看來今年成長動能應不會如去年來得強。