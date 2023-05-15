國壽打造遠距服務常態化產業新典範 獲頒雙料大獎

國泰人壽致力打造完善「遠距保險服務」，新冠肺炎疫情期間不僅成為克服時空障礙的良方，時至今日也成為常態化的便利服務管道，國壽持續改善投保既有流程，讓保險更數位。遠距保險服務2021年正式開辦至今已累計超過8萬件保單、95%以上的用戶滿意度，今年更是經濟部「國家產業創新獎」團隊類唯一金融業者；並在美國「史蒂夫獎(The Stevie Awards)」得到最佳創新遠距客戶服務獎銀牌，成為亞洲唯一得主。

回顧疫情最嚴峻時期，國泰人壽在短短20天內籌組團隊，建置「CVX泰好保」遠距保險服務平台，是首家向金管會申請試辦、並在四個月內通過審核與正式上線許可的第一家保險公司，後續也迭代更新服務內涵，穩居遠距投保市佔第一的寶座，促使其他保險業者加入遠距服務行列。

「CVX泰好保」更成就「兩個唯一」，不僅是業界唯一全方位遠距保險Total Solution，能提供線上投保、保單變更、保單貸款、理賠申請、保費服務等需求，也是唯一取得新型專利的遠距保險平台。「零接觸、零落地、零紙本」的概念，不僅在疫情期間幫助業者重拾營運節奏，成為便利的常態型保險服務管道，打造遠距服務常態化產業新典範。

國內獎項方面，經濟部主辦的「國家產業創新獎」，今年參選企業與案件共達303件，共選出46件獲獎作品，其中國泰人壽繼2019年首次參選即獲獎後，今年再以「CVX泰好保」拿下團隊類的「團隊創新領航」獎項肯定，同時也是本屆唯一入選、且兩度連續獲獎的金融業者。而享譽盛名的權威性獎項美國「史蒂夫獎」，每年吸引全球各行各業角逐，國泰人壽電話客服中心持續提供創新的客戶服務，已連續7年獲獎，是台灣唯一獲頒美國史蒂夫獎的壽險業者。今年更以搭配智能客服為主的各項遠距服務，取得2023年「最佳創新遠距客戶服務」銀牌獎。

國泰人壽電話客服中心范千惠副總經理表示：「公司致力於提供全方位、多元化的客戶服務，我們深刻了解數位客群對遠距申辦業務的需求殷切，因此持續創新提供客戶感到滿意的遠距服務，是我們的重要策略之一。未來客戶將可與專業的線上保險諮詢師進行面對面的溝通，同步瀏覽頁面，立即滿足客戶的需求，讓客戶有如親臨服務櫃台，感受更輕鬆及便捷的貼心服務體驗。」

因應不同客戶需求，國壽持續提供各種遠距客戶服務提升客戶體驗。例如智能客服「阿發」可勝任保戶的保險助理，主動提醒保戶權益；首創的語音自助投保旅平險，讓整個過程就像和Siri聊天一樣簡單，保戶在3分鐘內即可透過語音自助完成投保；搭載輔助系統的智能工作台，讓電話客服帶給民眾的精緻化服務，能夠無斷點且更加暖心。