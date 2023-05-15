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TDR立法不明侵害人權 律師怒嗆立委怠忽職守

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
律師林柏男認為，法律本該隨社會經濟等脈動，並配合國際趨勢滾動式修正。翻攝自林柏男律師官網
律師林柏男認為，法律本該隨社會經濟等脈動，並配合國際趨勢滾動式修正。翻攝自林柏男律師官網

立法院財政委員會上周針對《證交法》第4條及第165條之2修正草案舉行公聽會，時代力量立委陳椒華指責另一位立委余天推動修法，是為了維護金融重犯而「量身訂做」的個案修法，引來法界人士的不滿。

律師林柏男認為，陳椒華毫無法律背景，「卻在本修正案中指鹿為馬，選擇忽略包括前金管會主委陳冲在內等多名專家教授的專業見解，法律有疏漏、行政公告不確實，立委的職責應該要讓法律更明確才對。」

由於金管會一再堅持，財政部76年發布的900號公告，已核定TDR是證交法之有價證券，無修正必要。

但根據當年在證管會二組負責此公告的輔大法學院院長郭土木，去年於高院證詞，民國76年還是動員戡亂時期，為避免外國有價證券走私到我國後無所管制，因此900號公告，將外國有價證券進到我國境內後，列入管制範圍；其管制對象，是原汁原味的外國有價證券。

根據郭土木的解釋，TDR是我國的存託機構，在我國境內依據我國法令發行，已經不是原來的外國有價證券，而是獨立的商品，因此TDR並不是900號公告所要涵蓋的範圍。

台北大學法律系教授游進發更以時間序說明，TDR直到87年才出現，所以76年的900號公告不可能含括預見11年後才出現的金融商品，76年的900號公告並沒有要核定TDR為證券交易法上有價證券的意思，林柏男忍不住嘲諷「難不成是用明朝的劍斬清朝的官？」

至於陳椒華認為，此次修法為個案「量身訂做」，林柏男更是提出多件判決，表示有四位被告因TDR規範不清而被判刑入獄，絕非單純個案。

林柏男表示，金管會態度強硬，還主張不必修法、不違憲、不違反人權等三不說法，為了掩飾自己疏漏，未公告TDR為《證交法》上有價證券的缺失，不惜動用各種國家資源。陳椒華身為立委，不但不為人民把關修法，竟還反指余天是為經濟重犯護航，過去已經有四位當事人因投資TDR遭刑期加身，豈是如今一句「為個案量身打造」就能輕輕帶過？

林柏男認為，司法是維謢社會正義的最後一道防線，法律本該隨社會經濟等脈動，並配合國際趨勢進行滾動式修正，使法律條文符合最新的社會經濟實況，同時避免各種因法律規範的不夠明確，所造成的人權侵害。

金管會 余天 人權

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