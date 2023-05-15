安永2023地緣政治展望 科技業供應鏈應加速數位化、平台化

安永「2023地緣政治展望」調查十大地緣政治變數，對全球各國跨產業及跨地區的企業，包括消費品與零售、能源資源、金融服務、政府與基礎建設等八種產業的主要市場和商業活動皆造成影響。對臺灣而言，地緣政治變數對科技業、金融服務、醫療服務業的影響最大。

地緣政治影響科技產業 科技業供應鏈 應升級轉型

地緣政治緊張局勢加劇且新興技術進步，促使數位發展更加蓬勃，科技產業成為地緣策略競爭核心。強化科技板塊和經濟的自給自足，可能對科技企業產生直接影響，例如限制競爭對手獲取關鍵技術、支持國內發展的政府政策，恐促使部分企業重新思考全球供應鏈和生態系統。此外，出口管制和其他限制政策的重點可能仍聚焦半導體製造商，人工智慧、量子運算和軟體企業也可能面臨新的限制。電信網路被視為國家安全的核心基礎設施，因此政府可能會限制策略競爭對手的供應商。

烏俄戰爭和中西脫鉤等地緣政治發展，持續影響科技產業，如先進製造業公司的成長機會和策略選擇，而半導體和其他科技投入可能逐漸限用於盟國板塊內，供應鏈將繼續受到強化科技板塊的影響。許多製造業公司可能希望其供應商的技術投入多樣化，或以其他方式轉移，避免供應中斷和法遵問題。

安永企業管理諮詢服務（股）公司總經理黃昶勳指出，在新冠病毒疫情及地緣政治變動影響下，許多企業面臨以往集中化生產管理模式的挑戰、部分企業甚至出現斷鏈危機，使得臺灣企業更積極走向多國化、國際化經營。建議企業未來的供應鏈計畫及管理必須更數位化、平臺化，提高企業的反應速度及運作能力，在全球運作上有共同的基礎。企業在走向跨國投資下，需要升級其供應鏈管理，增加全球運籌之能力，並且優化稅務、跨國投資併購、ESG如氣候變遷、碳排放的轉變及需求等。安永提供企業供應鏈計畫的數位轉型，新的供應鏈計畫平臺可協助臺灣電子產業運用雲技術、大數據等技術做更好的規劃，提升企業供應鏈全球運籌的能力。

金融服務業 最主要受通膨、中西脫鉤影響

近年來，地緣政治影響金融機構的發展明顯擴大，產生直接或間接影響。各國央行為因應通膨與衰退的矛盾而採用較高利率策略，使銀行在貸款和存款利率創造更多機會。然而，經濟挑戰可能降低對金融服務的需求。

全球金融機構或具跨境利益的機構也可能受到中西脫鉤波及。倘若大型市場之間的經濟與金融關係急劇瓦解，金融機構很可能遭受劇烈市場波動、資產價值降低以及資本效率和流動性下降的影響。

有些市場中，加速落實ESG政策就是鎖定各家金融機構，因為許多決策者意識到提供融資的金融機構對綠色轉型和努力脫碳的其他產業發揮關鍵作用。。除了遵守法規之外，許多金融機構可能會繼續將ESG考慮因素視為緩解長期風險的策略。

醫療科學與健康產業 強化科技板塊限制跨境資料流動

2023年，製藥、醫療設備和其他保健產品企業可能受到地緣政治的影響甚大，特別是在供應鏈和營運方面。儘管醫療服務屬於高度在地化的行業，在每個國家都有獨特的結構特色，但也受到地緣政治影響。通膨與衰退的矛盾將衝擊醫療科學與健康產業，生命科學企業可能繼續面臨投入和生產價格上漲。勞動力成本可能繼續升高，導致市場出現勞資糾紛等風險。

在新冠病毒疫情引發的公共衛生危機之後，各國政府承認製藥和醫療設備屬於地緣策略產業，對經濟和國家安全至關重要，中西脫鉤也將影響健康產業供應鏈。舉例來說，有些原料藥（API）企業將繼續使其供應商和製造設施更多元，以利開拓更大市場。強化科技板塊影響製藥企業，跨境資料流動限制更嚴格，進而影響臨床試驗的規模和效果。此外，具有聯網功能的醫療設備越來越多，使得個人健康資料、健康產業受到網路攻擊的風險更大。