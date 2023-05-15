台中銀改選 自然人董事與具外資金融資歷者比重過半
台中銀行（2812）今天股東常會全面改選董事，台中銀今年改選將原本含獨立董事在內共12席董事，今年改選決定縮減總席次為九席，少了三席，但獨董四席不變，使獨董與自然人董事比重大幅提高。其中，原任獨董施建安本次改選轉為一般法人董事，王貴鋒則是仍以自然人身分續任董事長。
台中銀今年改選董事，縮減席次後，不再有子公司董座出任台中銀法人董事，經理部門由台中銀總經理賈德威為代表，續任董事。另外，新董事會成員中擁有外資金融機構、投資銀行資歷的比重也大幅拉高、達到過半，除了王貴鋒本人也曾任職外資金融、投行機構，四席獨董中有兩席，包括取代施建安選任獨董的李晉頤，五席一般董事中除王貴鋒外也有兩席，總計有五席是具備外資金融與投行資歷。所有提名董事候選人今天改選後均順利當選。
今天股東常會因為疫情解封後，有部分過去幾年因疫情沒有出現的小股東，今天踴躍到場並輪番上陣多次發言，使得台中銀股東會進度牛步，比往年股東會時間冗長許多。
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