IFRS 17 與ICS 2.0新制上路 降低匯率避險比重將是「短多長空」

壽險公司的匯率避險負擔沈重，因此有業者建議降低匯率避險比重，但保險業界也有不同的聲音，有壽險業者直言，降低匯率避險比重是「短多長空」，倘因此壽險公司增加更多外幣資產，等IFRS 17 與ICS 2.0新制上路之後，保險負債的折現率被要求更明確的反映、幣別及存續期間的不匹配、資產與負債的貨幣錯配問題等三大面向，反而更加重業者的資本計提負擔。

不具名的壽險業高層私下指出，近兩年的台美利差波動，則使壽險公司因為趨向投資高利，使負債以新台幣為主，資產以美元為主的資產錯配更加嚴重，如果要降低匯率避險比重，等於提供業者更多的誘因，對此問題解決更為不利。

因為接軌IFRS17和ICS2.0，大型壽險公司普遍都有增資的壓力，因此已有業者想以減少避險成本來取代增資。這位壽險業高層表示，台灣許多壽險公司，都有其本國貨幣可投資資產不足配置因應自己發行的本國貨幣保單問題：「導致幣別、期間錯配幅度隨保費持續流入而擴大！」因此目前壽險業的避險比率，或者說該花的避險成本，其實可視為壽險業者擴充自己資產負債表得付出的代價。

業者分析，保險負債必須要用現時利率來評估 , 如果幣別或存續期間的匹配不一致, 都會有造成保險公司的財務盈餘和清償能力的波動，包括用新台幣保單的資金購買美元的資產，也將被要求計提更多的資本，此時降低匯率避險比重，也有可能提供業者誘因，讓貨幣錯配問題更為嚴重，接下來同樣會被要求計提更多的資本，即使保險局提供「在地化」的接軌版本，恐怕也更加背離國際上真正的IFRS17與ICS2.0基本精神。

而若從外匯準備金的吸納來看，即使把要支付的避險成本放入外匯準備金，恐怕外匯準備金的存量累積，仍不足支應匯率波動，而且因為不再避險，龐大的幣別錯配就會讓每個月的匯率波動直接反映在損益，屆時每月損益波動更大，對投資人也不利。