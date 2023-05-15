富蘭克林投顧：因應經濟衰退風險 投資打造雙收益與防衰退雙投組

美國升息可望走到終點，而景氣趨緩加以通膨緩降，宣告「債優於股」的基調將延續，現階段投資把握三重點，富蘭克林投顧總代理21檔境外債券型基金，類型涵蓋11大領域，能滿足投資人於不同階段或景氣循環下靈活運用選配。

富蘭克林投顧表示，投資三重點為：

1.必納債券基金：2023年投資焦點重返債市

2.雙投資組合靈活應對：美國股債平衡型基金為核心，各搭配美元複合債或美國政府債GNMA基金

3.短期資金避風港：因應突發事件，美元短期票券貨幣型基金暫泊領息

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美分析，2023年有四大契機促成債市行情重返甚至反彈，一是2022年美國公債指數出現史上罕見的連續兩年負報酬，更不曾有三年負報酬紀錄；二是主要央行2022年為對抗高通膨而大舉升息，導致股債齊跌，債券罕見防禦失靈；三是央行升息的國家數量創下新高；四則為隨著升息步入尾聲，各類債券殖利率普遍高於十年平均水準二到三個百分點。

今年還有景氣與通膨雙降的情境發生，包括國際貨幣基金4月預估，美國2023年經濟成長率將由去年的2.1%降至1.6%、通膨率由8%降至4.5%。回顧過往在美國經濟成長率及通膨率均較上一年度下滑時，以彭博美國高評級複合債指數為例，統計自1981年至2022年底的平均年度報酬率有11.3%，明顯優於其他情境時的年平均4.4%至6.2%的表現。

羅尤美表示，在美國利率大幅登高後，考量對於經濟的衝擊加重，投資版塊應順勢提對債券配置比重，惟檢視近四次聯準會停止升息且維持利率水準於高點不變約五至七個月不等的時間裡，股債市多有漲勢，因此股票資產也不宜疏漏，建議必備一檔美國股債平衡型基金為核心，再依個人的風險容忍度，搭配美元複合債券型基金打造雙收益組合，或選擇美國政府債GNMA建構防衰退組合。

現階段雙收益組合推薦用聚焦高債息與高股利收益機會的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金為核心，聯手高評級複合債的富蘭克林坦伯頓精選收益金，積極掌握殖利率攀高下的收益機會。若是經濟衰退情境較為嚴峻或追求防禦至上者，則核心配置富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金後，再加上更高評級的富蘭克林坦伯頓美國政府基金打造防衰退組合，以從容對應可能的經濟衰退風險。