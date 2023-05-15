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金融業使用AI 金管會將管理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
AI人工智慧運用廣泛，金管會關注民眾個人資料保護以及銀行作業安全性。 （聯合報系資料庫）
AI人工智慧運用廣泛，金管會關注民眾個人資料保護以及銀行作業安全性。 （聯合報系資料庫）

AI（人工智慧）運用廣泛，金管會關注民眾個人資料保護以及銀行作業安全性，金融圈人士透露，金管會銀行局本月上旬展開全面調查，詢問全體國銀目前在哪些業務或管理使用AI、使用AI之後，有哪些風險管理措施等兩大問題，並限期在周五（十九日）之前回覆。相關資訊將作為未來金管會監理與銀行公會修訂自律規範的參考。

知情人士透露，金管會還會向壽險、證券、投信等金控旗下子公司了解相關問題；壽險與證券和民眾往來密切，因此也將列入調查範圍。

業界人士說，金管會一個多月前問過Chat GPT、生成式AI使用的情況，這次調查則是不論何種AI，連一般的AI運用銀行也必須交待清楚。

據指出，金管會與銀行公會兵分兩路來強化管理金融業使用AI；除了金管會，銀行公會也密集討論如何針對AI的使用訂定新的自律規範。而金管會向銀行了解AI的應用範圍，以及相關的風險因應措施，其中一個目的在提供更多的樣態與範本，作為提出新的自律規範的重要參考。

知情人士說，金管會完成調查後，銀行公會將修訂既有的新興科技自律規範，新的自律規範將針對AI以及雲端量身訂作，尤其是Chat GPT在全球掀起風潮後，這種生成式AI能主動向外搜集資訊，「最怕的就是蒐集到假資訊後，銀行採納這種資訊來源錯誤的報告，導致被詐騙或放款給高風險戶」。

銀行主管指出，目前最常使用AI的包括客服、法遵、智能理財或行銷等四個面向，針對使用AI到哪個階段，金管會希望銀行自行畫定範圍，並清楚掌握對於AI的使用，因此也要求銀行回覆如何控管風險。以所謂「可解釋性」AI為例，銀行必須能掌握絕大部份這項技術所運用資訊的出處，免得AI判讀失誤，甚至拿到假訊息而不自知，這類情況尤其在放款、徵信的風險控制最為重要，否則可能讓不法人士以假身分取得資金。

銀行公會先前所提與金融科技相關自律規範，主要是以行動支付、P2P借貸平台為主。金融圈人士說，金融業對使用AI的進展比預期還快，金管會現有的監理辦法，及銀行公會的自律規範已不符所需，必須加速了解業界趨勢，讓管理規範跟得上產業發展的腳步。

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