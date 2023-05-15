大師論壇6月1日登場／朱雲鵬：金融問題 預防重於接管

今年來全球金融業陸續爆發矽谷銀行、瑞士信貸、第一共和銀行等重大事件，是否擴大成金融危機備受關注。東吳大學講座教授暨富蘭克林投顧首席經濟顧問朱雲鵬表示，金融問題的首選是「預防重於接管」，監管機關如能檢視總體經濟大環境變動，擔任預防隊而非救火隊，金融市場受到的震盪將最小。

經濟日報將在6月1日與兆豐金控共同主辦的「2023大師論壇」，邀請2022年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯．戴蒙（Douglas W. Diamond）來台，以「如何規範金融市場及因應金融危機」為題發表專題演講，與朱雲鵬、富邦金控首席經濟學家羅瑋等國內專家共同座談。本論壇由富蘭克林證券投顧、富邦金控協辦，合作單位為中華經濟研究院、亞洲大學。

朱雲鵬為知名經濟學家，並曾擔任保險安定基金董事長，具處理金融危機的實務經驗。他表示，監管機構最重要功能是從蒐集的數據，研判潛在的風險，進而採取預防性措施、拆除炸彈。如拆除不成，便須著手善後，例如接管或找其他金融機構接手等措施，但到了這個地步，金融市場震盪會比較大，而存款或保險保障機構的損夫也會比較大。

以保險公司為例，處置問題保險公司必須動用安定基金，若問題過大或累積基金年期過短，恐不足以因應大型危機，足見防範未然的重要性。

朱雲鵬認為，這次美國爆發的銀行問題源頭，來自美國聯準會快速升息，部分銀行存戶將資金轉向貨幣市場基金、債券等商品。另一方面，升息導致銀行投資的債券部位出現跌價損失，陷入不願提高存款利率的兩難局面，進而加速存戶流失，必須賣債因應流動性，以致債券未實現損失變成實現損失，產生惡性循環。這些都是可預想的問題，預防性監管應及早布局；而且監管機構不僅要盯住可能的風險，還要強力執行措施以預防發生危機。

朱雲鵬表示，台灣去年一度出現壽險公司淨值危機、多家銀行或金控調降盈餘目標等問題，但整體而言，台灣情況比歐美好，因為存戶及保戶相對穩定。

至於美國景氣會否惡化，進一步衝擊金融機構營運，朱雲鵬評估，截至目前，美國經濟沒有衰退跡象，不用太擔心；但萬一發生，金融機構風險將增加。