一桿進洞險 貨比三家以小搏大

如果不想出國想打球，此時若想買高爾夫球險，恐怕會碰到保費大漲價問題。據了解，高爾夫球「一桿進洞險」理賠愈來愈多，導致部分大型產險公司保費愈調愈貴，甚至有大型業者目前的保費是三年前的三倍，已使許多保戶打算轉檯，請通路業務員另行安排其他產險業者的高爾夫球險投保方式。

為何高爾夫球險的「一桿進洞險」近三年來理賠金額大增，讓業者不得不調高保費？原來原因又跟疫情有關。保險通路業者指出，最主要是近三年來疫情使國人無法出國，留在國內打高爾夫球機會大增，因此理賠機率升高，連帶讓理賠金額竄升到超乎業者預期，只能透過調高保費因應。

有的業者因此停賣高爾夫球險，也有業者雖沒有調高保費或停賣，但已不敢透過通路對外銷售；這類業者私下坦言，已不再由通路銷售高爾夫球險，只保留讓集團相關公司的重要客戶或者是主管、員工來投保。

對此產險業者建議，倘若保戶原先鎖定的產險公司保費太高，不妨轉向評估其他產險公司，改成同時投保兩家其他公司，不但省下保費且理賠金額不輸給原本鎖定的目標產險公司。產險業者也進而說明，由於能否「一桿進洞」並非球友自身能控制，因此重複投保並不會像投保意外險或傷害險，有所謂道德風險問題。

各家業者保費費率與理賠額有所不同，倘若只看一桿進洞險理賠金額，舉例來說，國泰產險費率約一千一百元至二千六百元，隨保費不同，一桿進洞險的理賠金額介於二萬至五萬；華南產險保費約一千五百元，可取得一桿進洞理賠四萬元；和泰產險費率約二千八百元或二千二百元，各可取得六萬及四萬元理賠，富邦產險保費約在一千一百至六千二百元間，理賠金額在二萬至十萬不等。

上述業者所提出的高爾夫球險，多半名為高爾夫球綜合險或責任險，承保範圍除一桿進洞險，通常還包括自身或第三人體傷責任、球具損失等財務損失，但不能單獨承保一桿進洞，而是必須以附加條款方式掛在高爾夫球的綜合險或責任險項下；業者坦言，雖然一桿進洞險是附約，但相關理賠金額卻遠比高爾夫球在意外傷害相關的理賠金額高，保戶可「貨比三家」，搭配出以較小保費放大理賠金額的方案。