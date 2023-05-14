買旅遊不便險 細看5項目

國門大開，緊接著一個多月就要迎接暑假旺季，專家指出，目前國內有約十家產險公司都有推出旅遊不便險，民眾最必須精打細算的就是：班機延誤或取消、改降落地點、行李損失、行程更改、行程取消五大項目。

產險業者對上述五大項目有定額給付與實支實付兩種不同方式。業者解釋，實支實付是指必要的餐費、住宿費、交通費，可拿帳單向產險公司申請理賠，現在對行程取消及行程更改大部分採實支實付；但班機延誤或行李延誤則大部分用定額理賠。

行李若遺失或延誤，導致須採購的衣物及日用必需品、往返機場提領行李的交通費等，這些全涵蓋在一筆定額理賠裡，若行李遺失，不論行李當時的現金價值多少，都只能涵蓋在這筆固定理賠金內。

目前國內提供旅平險商品的有國泰、富邦、台產、明台、新光、安達、兆豐、泰安、南山、華南等多家產險公司，民眾所搭乘的航班較預定出發時間延誤四小時以上，都可獲得相關理賠；產險業者也提醒，一般民眾誤以為承保了旅平險，諸如班機延誤這些都會得到理賠，但實際上旅平險主要以保障海外人身安全為主，理賠範圍包括身故失能、傷害醫療、海外突發疾病這些，至於班機延誤、行李遺失、行程取消這類風險，必須再以附約方式加保旅遊不便險。

以目前各大產險公司所提出的旅遊不便險最新方案，日前星宇航空事件保險理賠最被大家聚焦的就是班機延誤險。

上述十家產險公司所提出方案，其中國泰產險採定額理賠三千元，富邦、新光、南山都在五千元，泰安二千五百元、安達三千元、中信產險四千元，另外台產與旺旺友聯的豪華型專案最多到八千元、一萬元，其他如中信產險最高一次，其他產險公司都是最高理賠二次，亦即飛行旅程來回各一次。

倘若改降落地點，包括台產、新光、安達、國泰，都有給予理賠金額多在三千元，只有台產最高到八千元理賠。

在行李損失上，產險公司理賠也以「次數」定額理賠，從一千五百元起跳到一萬元不等，視所繳保費不同，有不同定額理賠金額。若班機延誤太嚴重致行程更改、甚至取消，產險業者指出，這兩種情境都有理賠，且都以實支實付方式進行，只是都定有最高理賠上限，最高上限從一萬元起跳，行程取消最高以富邦、南山六萬元。行程更改理賠則同樣以富邦給到六萬元為最高。