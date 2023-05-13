兆豐金、合庫金 董座交接延後

路透昨日引述消息人士消息報導指出，兆豐金、合庫金兩家大型公股金控的董事長交接事宜，因卡在內外部有「特殊因素」待解決，將延後進行。

知情人士向本報記者證實，兆豐金董事長張兆順儘管已確定離開兆豐金，但是因為兆豐金紐約分行月前進行例行金檢，府院方面屬意由張兆順坐鎮，讓此次紐行金檢能順利完成，等塵埃落定後再進行新任董事長交接。

這連帶包括台企銀董事長林謙浩轉換跑道接任合庫金控一事，也會等到合庫金六月十六日股東會後進行。

知情人士指出，由於合庫金改選是在六月十六日，因此在改選之後再完成交接，程序上不是問題；至於張兆順將赴穩懋出任獨立董事，穩懋改選時間是在五月下旬，對此業界人士指出，穩懋方面先前已作沙盤推演，在完成選任程序之後，張兆順六月中下旬再報到。

昨日外電質疑是因日前發生合庫資產管理公司（AMC）風波，導致延後交接。外電引述的知情人士透露，兩大金控原規畫五月中旬進行交接儀式，但合庫金子公司合庫資產管理公司爆發董事長聘用兒子及外甥至公司及集團任職，引發「家天下事件」，考量立法院目前開議，此時交接可能引發更多爭議，預計將延後到立法院休會才進行交接。

兆豐銀二○一六年八月發生紐行洗錢風暴，迄今近七年仍處於收尾階段，美國聯邦準備銀行（FRB）有不少要求指示兆豐銀必須完成，因此兆豐銀經營高層不敢掉以輕心。兆豐紐約分行的年度例行金檢一個月前就已展開，當時府院已和張兆順有默契，由他先坐鎮指揮調度兆豐銀來因應紐行的例行金檢，為此，這段期間包括兆豐金暨總經理胡光華、兆豐銀副總蕭玉美，都親赴紐約處理此一重大事務。

外電重申，台灣國庫署全面清查公股金控及銀行旗下子公司董總有無子女及不恰當的人於公司任職；因先前合庫資產董事長把兒子及外甥引進公司任職引發關注。