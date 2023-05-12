新光金兩派相爭 董事林伯翰嘆：新壽業務難上加難

新光金（2888）將於6月9日召開股東會，並進行董事全面改選，改革派與公司派展開委託書徵求大戰，大股東林家第三代、新光金董事林伯翰今（12）日表示，如今保險業經營不易，「若兩邊繼續惡鬥，恐將讓新壽業務難上加難」。

近日新光金大股東分別在報紙上刊登廣告較勁，大打空戰，讓身為新壽駐會董事的林伯翰感到相當憂心，他透露，「目前紛擾不斷，已經造成新光人壽業務推展上的困難，在整個保險業大環境困難的情況下，如果再加上這麼大的風風雨雨，客戶會選擇別人，不會選擇新光人壽，本來大環境就不好了，我們自己再增加難關，只會難上加難。」

林伯翰指出，一般散戶關心的是公司獲利，並不在乎誰當董監事，現在最大的問題是，新光人壽要達到政府規定的標準，需要新光金增資幫新壽輸血，但現在卻有人要幫新光金進行「開腦手術」，也就是董事會改革，但若是開腦之後成為植物人，誰要來輸血給新光人壽，且開腦後真的能夠保證順利引資嗎？

林伯翰強調，當務之急是讓保險公司脫困，2026年是人壽接軌IFRS17及ICS的關鍵期，若是能夠順利接軌，就如同婚前健康檢查，證明新壽體質健康，屆時再來談合併才是最佳時機。

談及增資議題，新光金3月底董事會通過長期募資案，擬發行20億股私募或現增，或是發行國內轉換公司債不超過50億元，以籌措長期資金，外界質疑是否能夠順利完成增資，林伯翰有信心的表示，「增資只是在於多少錢去增資，沒有增不完的東西，且現階段新壽也無需賣地來籌措資金。」

林伯翰提到，「未來的經營團隊，要面對很嚴苛的政府監管，以及增資的壓力，公司內部如果沒有穩住腳步，任何股東都會對公司不信任，那以後增資怎麼辦，假設一邊五席．一邊十席，等到要增資時，大家又來吵架，這樣就不好了，愛護這家公司要改革是可以，但不能報仇。」

林伯翰強調，「自己跟吳東進、吳東亮、吳東昇三位都非常親近，他們其實都很好相處，兄弟姊妹之間可以對一件事情有不同的看法，但絕對沒有深仇大恨」，5月18日將召開台灣新光實業、新勝公司、王田毛紡、永光投資董事會，他也希望雙方能坐下來好好談談。