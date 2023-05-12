響應新南向政策 兆豐證券攜手證交所、資誠前進泰國

隨新冠疫情舒緩，兆豐證券由董事長陳佩君偕同資本市場業務本部副總經理郝振邦，與臺灣證券交易所及及資誠聯合會計師事務所親至東協台商大本營泰國曼谷，拜訪當地多家台商，並且舉辦「企業全球化布局新紀元 前進臺灣資本市場研討會」，引起熱烈迴響。

為了讓泰國台商更加了解國內資本市場的優勢，兆豐證特別赴泰國舉辦「企業全球化布局新紀元 前進臺灣資本市場研討會」。證交所總經理簡立忠致詞時表示，面對亞太資本市場密切競合關係，臺灣證券交易所將乘勢掌握跟隨企業供應鏈轉移及經貿商機布局規畫，積極推動新南向企業來台上市掛牌，除為資本市場注入活水外，亦可讓台灣投資人分享泛東協地區經濟成長的果實。會中講者除分享近期資本市場發展動態及上市相關規定，並以2023年國際政經情勢暨地緣政治風險角度，提供海外台商企業營運重點及未來上市發展之參考建議。

陳佩君在研討會致詞表示，「在台灣，擁有多元的籌資管道，上市掛牌制度健全，而且交易流動性佳。這些台灣資本市場的優勢，將是企業面對未來成長的挑戰時，最強而有力的資金來源，支持企業持續茁壯，永續發展。」

郝振邦談及兆豐證券決定親至泰國拜訪台商的考量，指出兆豐證券重視東協乃至泰國客戶，泰國政府持續推動對外洽簽自由貿易協定及東協經濟共同體而快速成長，積極推動東部經濟走廊作為泰國最大的工業、製造業聚集地，加以近年來中美的競爭加劇，原有供應鍊的裂解及重組，可以預見許多移至泰國的台商將隨營運規模擴大而需要資本市場多元化籌資管道的支援。

對台商而言，如確定未來上市計畫，選擇合適的承銷商成為掛牌成功的關鍵之一。承銷商扮演著臺灣證券交易所、台商及投資人間協調溝通的重要角色，需要以邏輯性的方式向各方充分表達企業的競爭優勢、核心價值、未來在產品技術的佈局及發展方向，幫助客戶的真實價值反映在市值上，創造企業、主管機關與資本市場投資人三贏。兆豐證券董事長陳佩君表示共好的理念是兆豐證券承銷業務行穩致遠的關鍵，協助企業創造永續發展的價值。

兆豐證券在承銷業務已樹立優質口碑，過去推動包含百和-KY（9938）、永新-KY（4557）在內近15家海外台商回台上市，最近一年成功輔導熱門的軍工股龍德造船、IC設計芯鼎科技、工業減速機台灣精銳（4583）、高階自行車明係與工業半導體元件廣閎科（6693）等企業掛牌IPO，累積豐富的承銷專業及輔導送件經驗，協助許多企業成功取得資金並投入產業帶動企業快速成長。

證交所表示，海外推動招商有四項重要任務，包括鼓勵台商回台上市、開拓創新上市案源、拜訪已上市公司泰國營運地及宣傳東協駐點服務，壯大台灣資本市場規模。

泰國是東協第二大經濟體，依據泰國投資委員會（BOI）統計資料，2022年外資投資泰國金額超過4,300億泰銖，較前一年增加36%。其中，台灣對泰國的外國直接投資金額排名第四，主要集中在金屬產品、機械以及電機和電子產品領域。長期以來台、泰雙邊經貿關係密切，台灣為泰國第五大進口國，許多台商也在當地扎根經營，證交所統計屬新南向第一上市公司計有13家（含近期已通過證交所上市審查之六方-KY公司）占比已逾一成，其中四家以泰國為主要生產營運地。