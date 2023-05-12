上市公司氣候行動管理人員 首批種子學員結訓

為落實我國2050淨零轉型目標，證交所建構資本市場ESG生態系，委外開辦「上市公司氣候行動管理人員培訓班」，首批180種子學員已結訓；為輔導更多上市企業及早加入永續行動行列，證交所已規畫下半年結合線上課程，以更多元方式開辦人才培育課程。

證交所委託台灣永續能源研究基金會（TAISE）針對上市公司量身打造三天20小時課程－「上市公司氣候行動管理人員培訓班」，3月起分別在淡江大學、正修科技大學與東海大學開課。內容涵蓋「國內外氣候治理與政策法規」、「溫室氣體減緩策略相關規範」、「氣候變遷調適與財務相關資訊揭露」及「淨零永續倡議與綠色金融規範」等四大模組，引導第一線人員更快速掌握國內外趨勢、規範與執行方案規劃要點。

「上市公司氣候行動管理人員培訓班」首批180位上市公司受訓種子學員5月上旬全數結訓，結訓典禮上TAISE董事長簡又新大使代表致詞時表示，三天課程只是入門，因應仍然在發展中的ESG趨勢、國際間各種規範政策、以及各種新技術和解決方案，還要持續不斷學習。他更提醒，淨零目標不能僅靠少數企業努力，必須仰賴所有企業一起行動，夥伴同行才能達成永續共好。