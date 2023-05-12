新壽「起家厝」南東大樓重建 打造松江南京新地標

新光金控（2888）子公司新光人壽5月12日於台北市中山區舉辦「新光人壽南東大樓新建工程開工動土典禮」，新光人壽潘柏錚董事長、黃敏義總經理、林伯翰駐會董事、吳昕東董事連袂出席，並邀請新光金控許澎董事長、吳欣儒總經理、吳欣盈立法委員、新光銀行李增昌董事長、元富證劵陳俊宏董事長、新光投信劉坤錫董事長、兆豐農場吳邦聲董事長、許義明建築師、豐譽聯合工程謝佶燁董事長等貴賓蒞臨。

南東大樓為新光人壽民國61年自台灣省政府標購，興建地上14層、地下3層商辦大樓，於民國68年7月30日落成啟用，是新光人壽成立以來，第一棟自有大樓，堪稱新光人壽的「起家厝」。日前，南東大樓已完成拆除工程，在新光60週年前夕將起家厝重建，象徵新光邁入下一個里程碑，期許新南東大樓日後風華再現，未來新光也會秉持創業時的初衷持續前進，朝下一個60年邁進。

潘柏錚董事長致詞時表示，新光創業60年，秉持「新光一甲子，守護一輩子」的承諾，長期給予保戶最溫暖的陪伴與守候，南東大樓也一路相伴走過43個年頭，乘載眾多和新光人事物有關的點滴回憶。在60週年之際重新打造起家厝，更意味新光必然會承先啟後、繼往開來，持續肩負眾多保戶、股東及投資人的期待與信任，不斷創新求變、追求進步，全力以赴面對未來市場種種挑戰，奠定永續經營根基，讓企業精神永續傳承。

新南東大樓基地面積591.69坪，規劃興建總樓地板面積9867.18坪，比原南東大樓增加2760坪，地下5層為停車空間，地上1層為銀行及餐飲空間，地上2層至22層為商業空間，基地緊鄰捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，預計民國117年10月興建完工，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

為響應全球淨零轉型政策，朝永續經營願景邁進，新南東大樓設計符合生態、節能、減碳、安全及健康等環保與生態永續概念，並達到綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章及耐震標章等認證標準，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，且為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，也榮獲第24屆國家建築金質獎「規劃設計獎」的殊榮肯定。

近年新光人壽積極布局不動產，多角化經營，除逐步完成舊大樓資產活化，並著眼多筆開發案，期望完工後提升不動產公允價值及租金收入，整體資產增值可期。未來，新光人壽將肩負成立60年以來，長期支持新光的900多萬位保戶、員工及社會大眾之責任，持續開創利源、穩定獲利，致力為所有利益關係人創造最大的價值，開創「有光在，實現每個期待」的企業願景。