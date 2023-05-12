全球債基金買氣熱 高品質投資等級債息利雙收時刻到

美國就業強勁、核心通膨降溫，市場押注6月聯準會（Fed）利率，維持按兵不動機率高達九成，讓美國10年期公債殖利率反轉向下，使得2022年受爆發式升息所苦的全球債市，未來有機會出現息收雙收，法人建議現在分批加碼高品質投資等級債，或聚焦多元券種的全球債券基金，掌握難得的低接契機。

隨著聯準會升息進入尾聲，6月不排除暫停升息，美國長天期公債殖利率，3月初4%的殖利率水準，開始一路向下修正，同時，全球債市也持續受到追求息收資金青睞，新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，近期全球債市買氣強勁，除了美國長期公債受資金簇湧外，資金同時也大量流向投資等級債，高債信品質的投資等級債，殖利率接近多年來高點，預估現在切入布局全球債券基金，短期先領債息，中期隨著利率下行，有機會獲取不錯的收益率，兼換來不錯的資本利得，成為追求固定收益資產投資人的心頭好。

李淑蓉強調，投資等級債今年以來出現炙手可熱現象，主要因為隨著通膨放緩，及銀行業的危機，市場預期聯準會可能會在今年開始降息，有利於債券價格上揚，加上經過去年修正之後，收益率拉高，追求穩健或保守資金大舉湧入；另一方面，過去偏向保守的資金，受美國經濟仍可能衰退影響，追求穩健收益的資金，仍偏好往全球債市停泊，投資標的也偏好具安全性、收益性兼顧的高品質投資等級債。

李淑蓉認為，先前市場面臨全球銀行風波壓力，擔憂系統性風險。雖擔憂已經逐漸消退，但凸顯了銀行系統的重大未實現損失，如果銀行放貸變得更加謹慎，可能會影響未來的增長。鑑於不確定性增加，為降低投資組合中的信用風險，以應對持續的波動期，目前債券基金經理人，投資聚焦於債信評級較高的公司債券，可以提供尋求利差和適度波動的投資者，具極有吸引力的收益率，使高品質投資等級債買盤持續熱絡。

倘若2023下半年美國利率政策轉向，聯準會啟動降息循環，根據歷史統計，從1995年以來，美國4次降息循環期間，全球債券指數的含息平均報酬達12.78%，若扣除利息，不含息的平均報酬亦有3.69%，且過去4次美國降息期間，全球債皆維持正報酬表現，由於全球債券基金，投組配置較為分散多元，且長期主要報酬來自多元債息收入，淨值波動又較股市小，可提供今年投資人作為核心配置的必備優選。