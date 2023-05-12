藍委控公銀董總變相自肥 財部：符合規範

國民黨立委王鴻薇昨天表示，兆豐金、第一金、華南金、合庫金和彰銀等公股金融機構董事長、總經理，在立法院決議取消房屋津貼後，又巧立名目改成業務津貼每個月繼續領，一年最高者可領到一二○萬元。她指出，基層公務員早就取消房屋津貼，公股銀行董總卻貪婪無度、巧取豪奪，「一毛錢都不肯不拿」。

王鴻薇指出，立院去年廢除公股金控高階主管的房屋津貼，沒想到許多公銀董總巧立名目以業務津貼接替的房屋津貼，時間、額度、資格都相同。

財政部官員昨天表示，公股董總月支薪酬上限仍維持民國九十九年所訂標準，而相關薪資標準規範至今已十三年未調整。官員說，各公股民營金融事業董總薪資報酬，須經薪酬委員會及董事會通過，而財政部針對各事業董總於符合薪資標準規範支領薪資報酬，予以尊重。