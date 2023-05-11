疫後消費潮！今年首季簽帳金額破9千億 較去年同期增近2成

根據金管會銀行局最新統計顯示，全體國銀一到三月簽帳金額達9326.8億元，較去年同期增加1500億元，年增19.17%，銀行局長林志吉指出，最主要和疫情趨緩，旅遊、百貨、餐飲三大類簽帳金額增加有關，除了15家銀行相關簽帳金額都有增加，更有國泰世華及中信銀兩家銀行，簽帳金額較上月還分別增加百億之多。

對於今年首季的非現金交易，林志吉指出，不論是筆數或金額，都較去年首季成長，首季交易15.22億筆，較去年同期成長17.53%，金額 則為1.67兆，年增16.78%。若以非現金消費佔比來看，去年的非現金消費金額6.17兆，已佔去年總消費金額10.32兆的59.71%，接近6成的比重，從統計數據的變化中，也可看出每筆平均交易金額已有變大。