SWAP收益大增 國銀首季獲利1266億創新高

金管會今天公布今年首季的國銀獲利及放款統計，最新統計顯示，本國銀行首季獲利1266億元，比去年同期增加366億元，創歷年同期新高。銀行局解讀，主要在於匯率波動帶動外匯交易及淨利息收益增加所帶動，其中投資淨收為598億元，更較去年同期增加420億元，主要受惠於SWAP操作收益，已成為首季貢獻國銀獲利最重要的火車頭。

另一方面，國銀的OBU獲利與海外分行的獲利則呈現「兩樣情」。銀行局長林志吉指出，今年首季的海外分行獲利年增58.4億元，年增61.5%，比起3月獲利年增率更大，除了呆帳費用的提存減少之外，也和淨利息收益增加有關；但另一方面，OBU 則較去年同期衰退18.2億，主要因為投資與其他淨利減少。

統計也顯示，海外分行3月放款增加167億元，但OBU減少114億元，而且已連續減少3個月，對此大型行庫主管分析，不論是放款量的增減，或獲利的表現差異，都與聯準會升息效應，導致台美利差擴大、拉高境外借款獲利有關。

大型行庫主管說，主要是因為美元利率大幅提高，已高出台幣借款利率超過500個基點，因此加速企業還款及不續借的情況， 寧可先借出台幣，再換成美元使用；但海外分行則由於國銀在當地海外市場借款利率，仍低於當地的外銀，因此反而吸引更多海外客戶來借款，加上放款利率大升，因此不論是放款量及獲利都和OBU呈現「兩樣情」。

此外，人民幣兌美元升值，則帶動大陸分行獲利在3月份成長。國銀大陸分行在3月獲利8.4億元，比2月衰退2.9億，對此林志吉指出，應和人民幣相對美元升值有關。

銀行局統計也顯示， 3月份的存款量僅較2月增加512億元，可說是近10個月最少的，但也有銀行存款大增，前三大存款增加銀行，分別是彰化銀行增加499億、合庫增加454億、台銀增加383億元；放款增量前三名，則包括台銀增加1022億、一銀增655億、富邦增289億元。

銀行局統計顯示，三月份全體國銀的總分行放款增加2805億元，包括政府放款增加2079億、個人放款693億、周轉金在3月比2月增加2419億，購置不動產增加388億；其中，周轉金放款1及2月只有增加300億或400億元，但3月大舉增加2419億元，普發現金的效應對此影響尤大。

另外地方政府放款也有增加，動產增加114億元，企業投資減少16億元，企業投資減少是因為利率提高及對景氣的看法，包括企業因素及待消化庫存，3月增加512億存款是較少的，所以1至2月是春節因素，