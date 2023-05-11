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臺銀阻詐有成 去年攔阻詐騙456件、總金額逾3億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

金管會於2023年5月11日舉辦「金融業打擊詐欺高峰會」，由行政院院長陳建仁親自表揚臨櫃關懷提問成效優異的行員。臺銀受邀出席並獲頒獎表揚，顯見該行積極防詐的決心及基層行員攔阻詐騙的用心，倍受主管機關的高度肯定。

臺灣銀行2022年總計攔阻詐騙456件，總金額3億153萬餘元，在全體金融機構中名列前茅，執行成效優異。因應近來歹徒以「假投資」方式對民眾進行詐騙的案件激增，該行強化防制詐騙相關措施及宣導訓練，落實關懷提問並展現積極防詐的決心。

日前該行客戶於臨櫃辦理700萬元匯款及提領現金850萬元，表示為投資未上市股票。經該行同仁主動關懷提問察覺有異，並積極查詢及確認，研判應為詐騙案件，遂請客戶子女前來共同勸導，成功攔阻詐騙，守住客戶1,550萬元。該行並為避免更多民眾受害，協助客戶向警察局報案追緝歹徒，警方調查歹徒係利用LINE建立投資群組，吸引民眾加入群組並誆稱可介紹股票，進而詐騙民眾匯款。該行主動配合警方辦案，於歹徒取款日協助相關作業，讓警方順利逮捕車手，展現臺銀與警察機關通力合作打擊防詐的行動力。

為守護人民財產並降低犯罪損害，臺銀在董事長呂桔誠帶領下，遵循金管會各項防制詐騙精進措施，持續落實警示帳戶通報、防制洗錢、防堵詐騙等各項非法金流面之管理及防詐措施，並不定期辦理攔阻詐騙訓練及宣導講座，強化行員及民眾的防詐意識。針對臨櫃客戶辦理開戶、定存解約、大額領現或匯款等交易，主動關懷客戶以瞭解其金流脈絡，積極勸阻與持續提醒，並與警方聯手力阻民眾受騙，以發揮阻斷金流之防護網功能。

臺銀阻詐成效優異，特別是對於高齡客戶金融服務，透過第一線同仁之警覺及暖心關懷，以守護客戶的存款，該行亦訂有獎勵措施，表揚營業單位協助反詐騙工作成效，鼓舞同仁士氣，未來將持續發揮關懷客戶之經營理念，發揮金融正向影響力。

詐騙 臺銀

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