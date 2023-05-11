合庫協助打詐有成 首季攔阻金額破億元

響應金管會「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」及行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，合庫銀行積極形塑誠信金融文化，強化行員阻詐教育訓練，與主管機關及檢警單位密切合作，致力守護存戶資產不遺餘力，2022年成功攔阻詐騙案件269件，攔阻金額逾1.64億元，2023年截至第1季攔阻金額已達1.02億元，顯見防詐成效。

另外，合庫銀行龍潭分行櫃檯人員朱姓行員於5月11日榮獲銀行公會頒發「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」，並由行政院院長陳建仁頒發此殊榮，未來合庫銀行將持續防堵詐騙事件，提供民眾更安心的金融環境。

近期金融詐騙案件層出不窮，為有效遏止日益猖獗的詐騙案件，合庫銀行設有完整配套措施，將客戶臨櫃關懷機制納入日常服務流程，每位同仁透過觀察互動，搭配警覺心及關懷提問，協助客戶辨識詐騙風險，以防範金融犯罪。本次合庫銀行龍潭分行櫃檯人員朱姓同仁藉此分享他的防詐訣竅，如遇到客戶有大額資金匯款時，應主動關懷及詢問，同時觀察客戶言行舉止有無異樣，或客戶所提供的資訊有無漏洞，來判斷是否遭遇詐騙。當客戶開始閃爍其詞和神情緊張時，亦應立即瞭解交易細節，並以新聞詐騙案例提醒客戶，必要時通知管區警員到場協助處理，避免客戶受害。

合庫銀行表示，除基層人員落實臨櫃關懷機制，提醒客戶防止詐騙，也會與當地警察單位合作，宣導成功攔阻詐騙案例及最新詐騙手法，加強行員識詐能力，以提升阻詐成功率。為了強化民眾防制詐騙意識及減少民眾損害發生，合庫銀行設置24小時客戶服務中心受理警示帳戶暨聯防管制通報作業，並於官方社群媒體及營業廳播放反詐騙宣導影片，防止詐騙情事發生。

合庫金控（5880）暨銀行董事長雷仲達強調，「將心比心、視客如親」係落實公平待客及誠信金融重要關鍵，更是確保客戶服務品質，精進顧客體驗之主要精髓，合庫銀行連續兩年獲得金融服務業公平待客原則評核績優銀行，並於今年3月成為首家取得英國標準協會(BSI)ISO 10002客訴品質管理驗證的公股銀行，彰顯合庫銀行對保護消費者的重視，致力維護客戶關係。為進一步強化同仁防詐知能，激發全民共同反詐之警覺，合庫銀行力挺金管會所舉辦的「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，未來將深入地方鄉鎮宣導正確反詐觀念，展現打詐行動力，期盼透過政府、警察機關、銀行及民眾四方的努力，共同防制詐騙，讓每個人都是打詐國家隊。