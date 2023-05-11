金融業打擊詐騙高峰會 警界業界分享防詐經驗

今（11）日金管會主辦「金融業打擊詐欺高峰會」，邀請38家金融機構及警政署、調查局參與，共同交流反詐經驗，行政院長陳建仁開場致詞表示，去年7月開始推行的防詐1.0已取得初步成果，近日推動的1.5版，將進一步防範近年日益嚴重的詐騙問題，也感謝金融從業人員在臨櫃服務時，能多一句關懷。

金融業打擊詐欺高峰會除分享警界及業界的經驗分享，也在現場由陳建仁頒獎，勉勵臨櫃阻止詐騙有功的基層銀行職員，並正式宣布開啟「新世代打擊詐欺策略行動綱領」 中「全台走透透」宣導活動。

合庫金（5880）董事長雷仲達表示，要以「雞婆」態度臨櫃服務，並參考銀行業反詐共通平台公布的19項異常交易樣態，透過觀察及提問，若發現異樣，立刻聯絡警方支援，事前也以科技監控是否有異常金流，強調金警合作及建立識詐觀念的重要。

警政署刑事警察局林書立科長則從警方角度，提及未來防詐「決戰在網路」，以近半年數據來看，投資詐騙為最大宗，林書立分析，目前詐騙犯罪追緝最常遇到的三大問題分別為未警示人頭帳戶持續行騙、歹徒教導民眾躲避話術及防詐宣導遇瓶頸。

警政署在防詐1.5版針對三大問題，精進應對方式，首先，透過對異常帳戶通報銀行進行預警管控並逐月提供詐騙資料至金管會、宣導行員該如何觀察客戶是否出現緊張迴避樣態及歸納常見規避話術，最後針對防詐宣導，並計畫於今年10月執行AI識詐第二階段，將模組推廣至各銀行。

玉山銀行與台北富邦銀行則分享內部防詐機制，玉山銀行副總經理謝武明表示，內部除定期開會討論，並設有反詐騙小組，由跨部門組成與警政署合作，除定期蒐集宣導資訊、調教異常交易監控模型，更收集人頭戶黑名單提供給警政署，也透過防詐列入績效評比，驅使各分行重視詐騙防制。

北富銀方面，北富銀副總經理蔡佩玲表示，透過成立金融安全部，調查常見詐騙樣態、透過多元媒介如實體展覽、社群網站等方式宣導反詐，並進一步在近期與警政署進行AI模型識詐，透過AI監控達到提前預警及熱點關注防範，蔡佩玲表示，目前模型命中度高達八成，最快可於詐騙電話撥出3周前找出帳號出現異常樣態，進而重點關注。