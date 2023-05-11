快訊

地方特考重大變革！考試院：明年起地特五等併入初等考試

金融業打擊詐騙高峰會 警界業界分享防詐經驗

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

今（11）日金管會主辦「金融業打擊詐欺高峰會」，邀請38家金融機構及警政署、調查局參與，共同交流反詐經驗，行政院長陳建仁開場致詞表示，去年7月開始推行的防詐1.0已取得初步成果，近日推動的1.5版，將進一步防範近年日益嚴重的詐騙問題，也感謝金融從業人員在臨櫃服務時，能多一句關懷。

金融業打擊詐欺高峰會除分享警界及業界的經驗分享，也在現場由陳建仁頒獎，勉勵臨櫃阻止詐騙有功的基層銀行職員，並正式宣布開啟「新世代打擊詐欺策略行動綱領」 中「全台走透透」宣導活動。

合庫金（5880）董事長雷仲達表示，要以「雞婆」態度臨櫃服務，並參考銀行業反詐共通平台公布的19項異常交易樣態，透過觀察及提問，若發現異樣，立刻聯絡警方支援，事前也以科技監控是否有異常金流，強調金警合作及建立識詐觀念的重要。

警政署刑事警察局林書立科長則從警方角度，提及未來防詐「決戰在網路」，以近半年數據來看，投資詐騙為最大宗，林書立分析，目前詐騙犯罪追緝最常遇到的三大問題分別為未警示人頭帳戶持續行騙、歹徒教導民眾躲避話術及防詐宣導遇瓶頸。

警政署在防詐1.5版針對三大問題，精進應對方式，首先，透過對異常帳戶通報銀行進行預警管控並逐月提供詐騙資料至金管會、宣導行員該如何觀察客戶是否出現緊張迴避樣態及歸納常見規避話術，最後針對防詐宣導，並計畫於今年10月執行AI識詐第二階段，將模組推廣至各銀行。

玉山銀行與台北富邦銀行則分享內部防詐機制，玉山銀行副總經理謝武明表示，內部除定期開會討論，並設有反詐騙小組，由跨部門組成與警政署合作，除定期蒐集宣導資訊、調教異常交易監控模型，更收集人頭戶黑名單提供給警政署，也透過防詐列入績效評比，驅使各分行重視詐騙防制。

北富銀方面，北富銀副總經理蔡佩玲表示，透過成立金融安全部，調查常見詐騙樣態、透過多元媒介如實體展覽、社群網站等方式宣導反詐，並進一步在近期與警政署進行AI模型識詐，透過AI監控達到提前預警及熱點關注防範，蔡佩玲表示，目前模型命中度高達八成，最快可於詐騙電話撥出3周前找出帳號出現異常樣態，進而重點關注。

詐騙 玉山銀行 詐欺

延伸閱讀

政院月底檢討道安 成立「打詐辦公室」

政院通過 5月15日起停止台薩FTA

藍智庫公布最新民調 蔡總統不滿意度高於滿意度

上任閣揆100天 陳建仁8張圖卡秀「溫暖堅韌內閣」政績

相關新聞

永豐銀去年阻詐1.4億元 假投資最普遍

永豐銀行守護民眾資產不遺餘力，今年首季全台各分行防堵詐騙案達119件、累計總金額約新台幣5,000萬元，防詐成效較去(2...

女性理財「抗漲求穩」 國泰世華銀傳授兩大投資策略

母親節將至，但隨著通膨壓力居高不下，家庭開支負擔加重，恐怕讓媽媽們很難開心起來。甫於4月下旬發布的國泰金控國民經濟信心調...

新光金大戰！痛批大股東干政、不思改革 洪士琪：我不是來狙擊的市場派

根據《財訊》報導，將於6月9日改選董事的新光金控，爆出三路人馬、四組名單共32人角逐15席董事，逼得新光金董事洪士琪罕見地公開抨擊「不思改革！」

證交所開鍘泰山 處300萬元違約金

證交所今日發出公告，對泰山企業公司近期多次違反重大訊息申報規定，處以300萬元違約金。

全球金融科技脈動 2022年監管科技成為最熱門投資產業

KPMG今（11）日發布「全球金融科技脈動2022下半年報告」，2022年總投資金額中「支付領域」以531億美元在佔比最...

將都更危老社宅納入基金型REITs 金管會：三個月內報告立院

金管會已將基金型REITs的相關立法草案提送政院，金管會主委黃天牧今天在立院財委會備詢指出，同意評估將都更、危老、社會住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦