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女性理財「抗漲求穩」 國泰世華銀傳授兩大投資策略

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
理財示意圖。 圖／聯合報系資料照片
理財示意圖。 圖／聯合報系資料照片

母親節將至，但隨著通膨壓力居高不下，家庭開支負擔加重，恐怕讓媽媽們很難開心起來。甫於4月下旬發布的國泰金控國民經濟信心調查顯示，民眾對於經濟成長率的態度趨保守，連帶使大額消費的意願明顯下滑。除了撙節開支外，理財行為方面，國泰世華銀行統計發現，女性客戶投資策略偏好「先求穩、再求勝」。

自2020年疫情爆發至2022年為止，在全體女性客戶中，持有相對較保守的外幣存款、保險商品者，比重皆有所上升。持有基金的女性客戶中，則有高達7成是定期定額的規律投資者，顯示追求穩定的長期投資報酬，為疫後女性投資人的首要理財心法。

國泰世華銀行預估，2023下半年通膨壓力和金融市場的不確定性仍然很高，將使得市場波動加大，下半年的投資操作仍頗具挑戰性。針對多數投資人抗漲、求穩的理財需求，國泰世華銀行提出兩大理財策略：

1.把握升息尾聲之際，趁著債券殖利率尚處於高檔，進一步活化外幣資產，增持投資級債券，以擴大穩定現金流。若有較大筆閒餘資金，單筆投入高信評海外債券也是不錯的選擇，到期後有機會握有明確收益的優勢，尤其生活周遭常見的大品牌不少都有發行相關債券，投資人可從熟悉的品牌中挑選合適標的。

2.偏好以定期定額的投資人，則可考慮在資產配置上納入進可攻、退可守的平衡型基金。平衡型基金同時兼具股票、債券或貨幣等一籃子標的，具備降低風險、把握多重投資機會的優勢。投資策略更積極、或是可支配所得較充裕的投資人，也可鎖定具有經濟規模優勢的龍頭股，把握長線投資契機。

國泰世華銀行指出，現階段景氣走勢雖尚不明朗，但歷史經驗顯示，當市場處於相對低檔時，善用定期定額投資帶來的「滾雪球」複利效應，才有機會穩中求勝，讓投資收益慢慢地累積、穩固家庭財富。

國泰世華 債券

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